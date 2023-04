A- A+

Fenearte 2023 Loiceiros de Pernambuco são homenageados da 23ª Fenearte Tema é resgate histórico da origens da tradicional arte do barro, um dos símbolos do patrimônio cultural do Estado

Os Loiceiros de Pernambuco serão os homenageados da 23ª edição da Fenearte, que acontece este ano entre os dias 5 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. O tema foi escolhido como um resgate histórico das origens da arte do barro, um dos símbolos do patrimônio cultural do Estado.

Iniciada com os povos originários, o fazer manual das loiças surgiu antes mesmo da arte figurativa, e envolve diversas gerações de artesãs, artesãos, mestras e mestres da arte popular, a exemplo de Vitalino e Maria Amélia, ambos filhos de loiceiros e que transmitiram seus saberes aos seus descendentes.



A importância desse resgate já havia sido defendida por importantes nomes ligados à arte brasileira, como a arquiteta, designer e curadora Janete Costa, que dá nome à Alameda dos Mestres, considerado o abre-alas da Fenearte.

“Reconhecer o valor da arte popular é criar laços, chamando cada brasileiro a olhar pra si mesmo e reconhecer-se como parte do povo. Apresentar a criação popular ao olhar do estrangeiro é convidá-lo a reconhecer-se em um outro, diferente e, no entanto, igual a si mesmo. Esse é o grande diálogo. Só nos reconhecendo numa arte que nos identifica podemos reconhecer na arte de outro uma expressão de nossa humanidade comum. Este é o elemento universal da arte: nos mostrar as pontes e caminhos para um mundo de paz”.

