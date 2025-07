A- A+

Inauguração Loja do Artesanato de Pernambuco inaugura a primeira unidade fora do Brasil O espaço fica no Instituto Pernambuco Porto-Brasil (IPPB), com sede no Porto, em Portugal

O artesanato de Pernambuco segue ganhando o mundo e, dessa vez, chegou na cidade do Porto, em Portugal. Com a primeira inauguração fora do estado, a abertura da Loja do Artesanato de Pernambuco aconteceu nessa quinta-feira (24) dentro do Instituto Pernambuco Porto-Brasil (IPPB).

O espaço possui 50 metros quadrados e apresenta cerca de 200 peças com uma curadoria inicial que abrange obras de artistas da Região Metropolitana do Recife até o Sertão pernambucano.

Entre as obras, estão mestres como Nicola (Jaboatão dos Guararapes), Luiz Antônio (Caruaru), Cida Lima e Neguinha (Belo Jardim); Fida (Garanhuns), Luiz Benício (Buíque), Bezinho Kambiwá (Ibimirim), Marcos (Sertânia), Irineu do Mestre (Salgueiro) e Mazinho (Lagoa Grande).

Outros que também têm seus trabalhos expostos e comercializados pela loja do IPPB, são as artesãs, artesãos e associações como Alcione Freitas (Paulista), que trabalha com papel machê e papietagem, Ana Santiago (Recife), Edjane Cabral (Paudalho) e Bonecos de Pilão (Tracunhaém), da cerâmica contemporânea, Francisca Xukuru (Pesqueira), da renda renascença; Bacaro Borges e Pablo Borges (Bezerros), herdeiros da xilogravura de J. Borges; Tapeçaria Timbi (Camaragibe) e Associação de Tapeceiras de Lagoa do Carro.

Oficialmente, a loja abre ao público neste sábado (26), data em que a instituição comemora três anos de fundação e realiza o 1º Festival de Verão no Porto, que promoverá música e gastronomia pernambucanas, além do artesanato.

A iniciativa partiu do Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe) em parceria com o IPPB, com o objetivo de promover a exportação das produções artesanais para o mercado europeu.

“Esta inauguração é um marco de uma política pública consolidada, que enxerga na economia criativa uma estratégia de valorização da identidade cultural do nosso povo e também de desenvolvimento sustentável. Pernambuco chega à Europa com histórias e saberes, tradição e inovação, mostrando que respeita o fazer artesanal e que acredita no potencial da cultura como vetor econômico”, detalhou Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe.

Iniciadas em 2003, as lojas do Artesanato de Pernambuco tiveram início em Bezerros, no Agreste, com a inauguração do Centro. Além do município, as unidades estão presentes no Recife, com o Centro do Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife e no Shopping Tacaruna.

Na Região Metropolitana do Recife, o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, também conta com os produtos do projeto.

Para Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, “as lojas são uma importante vitrine e canal de vendas para as artesãs e os artesãos”.

“Contar com uma loja na Europa é ampliar essa exposição e a geração de renda. Também é importante dizer que, sendo uma política pública de fomento ao artesanato, as lojas comercializam cada peça pelo valor atribuído pelo artesão. Quando ocorre a venda, ele recebe a exata quantia que indicou no ato de consignação”, explicou.

A inauguração em Porto ainda fortalece o elo cultural entre Brasil e Portugal e difunde os produtos produzidos pelos artistas pernambucanos.

Produtos produzidos por artistas do estado serão expostos na loja do Artesanato de Pernambuco, que fica dentro do Instituto Pernambuco-Porto Brasil, em Porto, Portugal. Foto: Gabriel Salles / Divulgação

“Através da loja, a comunidade local e turistas terão a oportunidade de levar para casa a força e a beleza do artesanato de Pernambuco, que carrega histórias e tradições”, destacou o presidente do Instituto, Zeferino Ferreira da Costa.

SERVIÇO

Loja do Artesanato de Pernambuco no Instituto Pernambuco-Porto Brasil

Quando: abre para o público a partir deste sábado (26)

Onde: Rua das Estrelas, 143, Campo Alegre – Porto/PT. C.P. 4150-762

Contatos: +351 226 008 224 / +55 41 99674-0243

Mais informações: pelo Instagram @institutopernambucoporto



Com informações da assessoria

