A- A+

CANCELAMENTO Lola Young cancela segundo show após desmaiar no palco Artista disse que estava bem e agradeceu aos fãs pelo apoio

A estrela pop britânica Lola Young cancelou seu segundo show em três dias após desmaiar no palco de um festival de música na cidade de Nova York no sábado.

Em uma história do Instagram no domingo, Young, conhecida por seu hit "Messy", anunciou que não se apresentaria no festival All Things Go em Columbia, Maryland, mais tarde naquele dia.



Confira o momento:

Lola Young COLLAPSED on stage pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe (@luxcurv) September 28, 2025

Pedindo desculpas a "aqueles que ficarão decepcionados" com o cancelamento, Young, 24, escreveu: "Eu amo este trabalho e nunca menosprezo meus compromissos e meu público". Ela não deu um motivo específico para o cancelamento, mas acrescentou: "Para todas as pessoas que adoram ser maldosas online, por favor, me dêem um dia de folga".

O cancelamento do show em Maryland ocorreu um dia depois de Young desmaiar no palco durante uma parte do festival All Things Go, no bairro de Forest Hills, no Queens, em Nova York, e dois dias depois de cancelar uma apresentação no show We Can Survive, no Prudential Center, em Newark, Nova Jersey. Na época, um representante disse que o cancelamento se devia a "um assunto delicado".

Vídeos do colapso de Young no sábado, postados nas redes sociais, mostram a cantora falando algo com um membro da banda enquanto cantava sua música "Conceited". Young então cai de costas no chão. Funcionários rapidamente a cercam e a carregam para fora do palco.

Em um story no Instagram na noite de sábado, Young disse que estava "bem agora" e agradeceu aos fãs pelo apoio. Ela não citou o motivo do seu colapso.

Representantes de Young e do festival All Things Go não responderam imediatamente aos pedidos de comentários no domingo.



Após o cancelamento repentino da apresentação de Young em Nova Jersey na sexta-feira, seu empresário, Nick Shymansky, emitiu uma declaração nas redes sociais.

“Lola é muito aberta sobre sua saúde mental e, ocasionalmente, há dias em que eu e minha equipe precisamos tomar medidas de proteção para mantê-la segura”, escreveu Shymansky, segundo a Billboard. “Ela é uma pessoa incrível e sempre leva seus fãs, sua carreira e suas performances a sério. Só posso pedir imensas desculpas pelo inconveniente causado.”

Antes de seu colapso no sábado, Young falou no palco sobre “alguns dias difíceis”.

“Às vezes, a vida pode realmente fazer você sentir que não consegue continuar”, disse ela. “Hoje, acordei e tomei a decisão de vir para cá.”

Young acrescentou que não queria "se afundar" na tristeza. "Às vezes, a vida pode te dar limões", disse ela, e você tem que "fazer uma limonada", enfatizando o ponto com um palavrão.

Young é frequentemente descrita como uma artista diarística que não tem medo de usar suas letras para compartilhar detalhes privados de sua vida, incluindo suas lutas para ficar sóbria.

Em um perfil recente no The New York Times, Young descreveu abertamente as tensões em sua vida. Ela tem um histórico de abuso de substâncias e transtornos mentais. Na adolescência, foi diagnosticada com transtorno esquizoafetivo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Shymansky, que era empresário de Amy Winehouse, a cantora britânica que lutou contra o abuso de drogas e álcool antes de sua morte em 2011, aos 27 anos, disse acreditar que Young poderia "trabalhar com sua saúde mental, trabalhar com seus demônios — acredito que ela pode crescer, ser enorme".

Ele acrescentou: “Quero que ela tenha isso em 2025 de uma forma que Amy nunca poderia ter”.

Veja também