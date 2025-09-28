A- A+

Pop Lola Young: quem é a nova estrela viral do pop que desmaiou no palco no último sábado (27) Inglesa de 24 anos estreia no Brasil ano que vem, no festival Lollapalooza e acaba de lançar o seu terceiro álbum, o confessional 'I'm only f**king myself'

Estrela viral inglesa de 24 anos, a cantora Lola Young desmaiou no palco este sábado, durante apresentação no festival All Things Go, no Forest Hills Stadium, em Nova York.

Ela cantava a música “Conceited”, quando olhou para fora do palco e pareceu dizer a alguém “vou desmaiar” antes de cair no chão, interrompendo o show.

Mais tarde, à noite, Lola escreveu aos fãs em suas redes sociais: “Para todos que assistiram à minha apresentação no All Things Go hoje, estou bem agora. Obrigada por todo o apoio.”

No domingo, Lola voltou às redes para dizer que não iria cantar naquele dia no segmento do festival que acontece em Washington. E acrescentou: “Espero que vocês todos me deem uma nova chance no futuro.”

Pouco antes de apresentar “Conceited”, Lola Young disse à plateia que estava “passando por alguns dias difíceis”.

Não é a primeira vez que a cantora enfrenta problemas de saúde graves no palco: há poucos dias, ela desistiu de participar do show We Can Survive, do Audacy (sistema de recomendação de músicas para rádio na internet), em Nova Jersey, alegando problemas de saúde mental.

No início deste ano, durante sua estreia no festival californiano Coachella, Lola parou no meio do show para vomitar antes de continuar o show.

Atração da próxima edição do festival Lollapalooza, que acontece nos próximos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Lola Young é conhecida pelo hit “Messy”, de 2024, que viralizou no TikTok e chegou ao primeiro lugar na parada de singles do Reino Unido.

A crítica frequentemente compara Lola Young a estrelas como Adele e Amy Winehouse não só por sua voz rica e cheia de texturas, que passa pelo soul e pelo blues, mas também pela autenticidade de sua interpretação e de suas canções.

No último dia 19, ela lançou seu terceiro álbum, “I’m only f**king myself”, que foi antecipado pelos singles “One thing”, “Not like that anymore”, “d£ealer” e “SPIDERS”.

No novo álbum, Lola Young explora temas como autossabotagem e o uso de vícios como sexo e drogas como forma de escapismo (uma marca que a próxima ainda mais de Amy Winehouse), flertando com o niilismo, mas sempre com uma atitude corajosa e sem filtros.

Um de seus grandes fãs é ninguém menos que Sir Elton John. Ele inclusive apostou que se “d£ealer” não chegasse ao número 1 das paradas, daria a ela as chaves de sua casa — e nem quis esperar muito, entregando as chaves logo da semana passada.

Em seus vídeos, além de abusar do seu jeito sincerão e despachado, Lola Young não tem puderes de usar pouca roupa e mostrar seu corpo longe da perfeição almejada pelas outras cantoras pop. Em 2023, ela escreveu:

“Já passei pelos processos de amar e odiar completamente o corpo que tenho. Este post pode parecer um pouco aleatório, mas eu queria vir aqui com confiança e dizer que nunca é fácil amar a si mesmo em um mundo que te diz para se odiar constantemente.

Tirei umas pequenas férias para reaprender a amar minhas estrias, minhas gordurinhas, minha barriga, sim, há coisas que ainda quero mudar, mas agora aprendi que estar feliz com o corpo que você tem, no exato momento em que ele existe, é importante para a felicidade, e se sentir sexy é SEXY!

Feliz verão, pessoal lindo... aproveitem o sol e este é apenas um lembrete gentil para serem sempre gentis consigo mesmos.”

