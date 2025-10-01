A- A+

shows Lola Young suspende sua agenda de shows e não participa mais do Lollapalooza Brasil A cantora desmaiou no palco durante apresentação em um festival

A cantora e compositora inglesa Lola Emily Mary Young, mais conhecida como Lola Young, desmaiou no palco este sábado (27), durante apresentação no festival All Things Go, no Forest Hills Stadium, em Nova York.

A cantora de 24 anos, apesar de já estar bem e agradecer o apoio dos fãs, tem cancelado suas apresentações. Inclusive, da próxima edição do festival Lollapalooza, que acontece nos próximos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Young é conhecida por seu hit de 2024, "Messy", viral no Tiktok, e acaba de lançar o seu terceiro álbum, o confessional 'I'm only f**king myself'.

