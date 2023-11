Lolita Rodrigues abriu mão de trabalhar na TV e levava vida de aposentada na Paraíba

A- A+

A atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues morreu na madrugada deste domingo (5), em João Pessoa, cidade em que desde 2015 morava em companhia da filha. Lolita tinha 94 anos, estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu a uma pneumonia.

Ela foi uma das pioneiras da TV no Brasil. Enquanto muitos tentavam seus 15 minutinhos de fama, a atriz, com seu espaço consagrado nas telonas, abdicou da fama para viver uma vida simples à beira-mar. O exílio voluntário de Lolita surgiu com a vontade de se aposentar e aproveitar a vida ao lado de seus familiares.

À época, a atriz ainda tinha 86 anos, quando ainda passava a reprise de “Despedida de solteiro”. Lolita mudou-se para a Paraíba e passou a morar com a filha, que é médica. “Já estou velhinha, meu prazo de validade acabou”, justificou ela, fazendo piada: “Vim morar com minha filha que já estava aqui há 12 anos. Não podia mais ficar sozinha, tenho muita dificuldade para andar”.

Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, conhecida artisticamente como Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em março de 1929, e faz parte da geração precursora da televisão no Brasil. Ela cantou, por exemplo, o hino da TV brasileira no programa de estreia da TV Tupi, realizado em 18 de setembro de 1950.

Veja também

DESPEDIDA Corpo de Lolita Rodrigues será cremado, e velório acontecerá sem presença de público