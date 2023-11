Lollapalooza 2024 tem seu line-up revelado; saiba quem são os artistas que vão se apresentar

A- A+

Nesta terça-feira (7), o Lollapalooza Brasil revelou a lista de bandas que irão tocar na sua edição de 2024 através das suas redes sociais. O evento acontece entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre as atrações estão grandes nomes como Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Luisa Sonza, Titãs, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Marcelo D2 e Gilberto Gil. Outros nomes mais inusitados também aparecem para completar o festival de música alternativa, como: Manu Gavassi, Tulipa Ruiz, The Driver Era, Rina Sawayama, Supla e Baiana System.

Confira postagem com o elenco completo:

