LOLAPALOOZA 2024 Lollapalooza 2024: veja programação diária dos shows que acontecem em março, em São Paulo Festival será realizado no Autódromo de Interlagos, entre os dias 22 e 24 de março do próximo ano

Após ter anunciado a programação da edição 2024 - marcada para os dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo - o Lollapalloza Brasil divulgou a lista de bandas que vai tocar em cada um dos dias do festival.



A line-up por dia, foi revelada via redes sociais do festival, nesta terça-feira (21). Entre as atrações estão Sam Smith, Arcade Fire, Marcelo D2, Titãs, Tulipa Ruiz e Gilberto Gil, entre outras. Confira a distribuição dos shows:



Os ingressos para o festival podem ser adquiridos no site Ticketmaster, com valores variáveis a partir de R$ 425 e pacotes paora todos os dias do evento a partir de R$ 1.105,00

Programação Lollapalooza 2024



Sexta-feira, 22 de março



Blink-182

Arcade Fire

The Offspring

Diplo

Jungle

The Blaze

Dom Dolla

Marcelo D2

Jaden

Fletcher

Kittin

MK

Luísa Sonza

Baianasystem

Lourena

Ratier

Mary Mesk

Classmatic

Maneva

Rancore

Milla Journée

Ella Whatt

Dexter 8º Anjo

Nouvella

From House to Disco

Sábado, 23 de março



Paramore

Limp Bizkit

Titãs

Hozier

Thirty Seconds to Mars

Above & Beyond

Rina Sawayama

King Gizzard & The Lizard Wizard

BK

Timmy Trumpet

Perce The Veil

Kevin O Chris

Loud Luxury

Manu Gavassi

Groove Delight

MC Luanna

Tulipa Ruiz

Gabe

Jessica Brankka

Riascode

Supla

Day Limns

Giu

Marina Dias

Xamã

Sarah Stenzel B2 Curol

Stop Play Moon

Domingo, 24 de março

SZA

Sam Smith

Gilberto Gil

Phoenix

Meduza

Omar Apollo

The Drive Era

ZHU

Dayglow

Dommbresky

J. Worra

Nothing But The Thieves

Céu

Hungria

MC Sofia

Livinho

MC Davi

TZ da Coronel

Oruam

Vulgo FK

Dricka

Rael

Benziê

YMA

Braza

DJ Suburbia

Serviço

Lollapalooza 2024

Quando: de 22 a 24 de março 2024

Onde: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ingressos no site Ticketmaster

