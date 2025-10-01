Qua, 01 de Outubro

shows

Lollapalooza 2026 divulga as atrações de cada dia

Próxima edição do festival vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Sabrina CarpenterSabrina Carpenter - Foto: Reprodução/YouTube

O Lollapalooza Brasil acontece nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler The Creator, Lorde e Lewis Capaldi são alguns dos artistas que vão se apresentar. Nesta quarta-feira (1) foi divulgado o lineup por dia.

Lollapalooza é um festival internacional de música alternativa que acontece anualmente e écomposto por gêneros como rock alternativo, heavy metal, punk rock e grunge. A primeira versão brasileira do evento foi criada em 2012.

