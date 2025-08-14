A- A+

SHOW Lollapalooza 2026 inicia nesta quinta-feira (14) as vendas do LollaPass: confira os valores Festival será realizado nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo; este ano, 240 mil pessoas compareceram ao evento

Marcada para os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Lollapalooza anunciou nesta terça-feira (12) os valores do LollaPass, ingresso que dá acesso aos três dias da 13ª edição do evento no Brasil. Até o momento, não foram divulgados nenhum artista do line-up nem o preço do ingresso diário (mais barato que o LollaPass).

A partir do meio-dia desta quinta-feira (14), o LollaPass estará à venda por R$ 792 (meia-entrada) e R$ 1.863,53 (inteira). A venda será feita apenas pelo site da Ticketmaster Brasil ou em sua bilheteria física, no Shopping Ibirapuera (SP).





Outras modalidades de ingressos também estarão disponíveis ao público. O Lolla Comfort Pass será vendido por R$ 1.623,50 (meia-entrada) a R$ 3.820 (inteira), com direito a acesso a uma área exclusiva do festival, com vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Já o Lolla Lounge Pass, à venda por R$ 3.512 (meia-entrada) a R$ 4.583,53 (inteira), dá acesso a outra área exclusiva do festival, com open bar, open food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento.

A última edição do festival, em março, contou com atrações como Alanis Morissette, Shawn Mendes, Olivia Rodigo e Justin Timberlake. Na edição de 2025, o Lollapalooza reuniu 240 mil pessoas em três dias. A programação contou com 70 artistas nacionais e internacionais.

