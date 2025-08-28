A- A+

LOLLAPALOOZA Lollapalooza 2026: Sabrina Carpenter, Chappell Roan e mais confirmados; veja como comprar ingresso Próxima edição do festival vai acontecer em março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O Lollapalooza Brasil divulgou o line up do festival que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no ano que vem. Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler The Creator, Lorde e Lewis Capaldi são alguns dos headliners.

Quem vai tocar no Lollapalooza Brasil 2026?

A última edição do festival, em março deste ano, contou com atrações como Alanis Morissette, Shawn Mendes, Olivia Rodigo e Justin Timberlake. A programação contou com 70 artistas nacionais e internacionais. Cerca de 240 mil pessoas compareceram ao evento.



Veja a lista completa:

Como comprar ingresso para o Lollapalooza Brasil 2026?

Neste momento, somente o LollaPass, ingresso que dá acesso aos três dias, está disponível. Custa R$ R$ 1.056,00 (meia-entrada) e R$ R$ 2.112,53 (inteira). A venda é feita exclusivamente pelo site da Ticketmaster.

Há outras modalidades de ingresso. Lolla Comfort Pass custa R$ 1.623,50 (meia-entrada) a R$ 3.820 (inteira), com direito a acesso a uma área exclusiva do festival, com vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

Já o Lolla Lounge Pass, à venda por R$ 3.512 (meia-entrada) a R$ 4.583,53 (inteira), dá acesso a outra área exclusiva do festival, com open bar, open food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento.

