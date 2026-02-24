Lollapalooza 2026 divulga horários dos shows de Sabrina Carpenter, Chappell Roan e outras atrações
Festival ocorre nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo
O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou, nesta terça-feira (24), os horários dos shows que compõem sua programação. A próxima edição do festival ocorre nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Nos três dias, os portões abrem sempre às 11h, com início das apresentações ao meio-dia. A divisão por palcos e a grade completa de horários dos shows podem ser acessadas pelo aplicativo do evento, disponível para download na Google Play Store e na Apple Store.
Leia também
• Marron Brasileiro tem celular furtado em show e pede devolução: "É meu instrumento de trabalho"
• Maria Bethânia cancela show no Coala Festival Portugal; Caetano Veloso é anunciado como substituto
• Jovem agredido em show de Djonga, no Rec-Beat, denuncia ação policial na Corregedoria da SDS
O Lollapalooza 2026 conta com atrações internacionais, como Sabrina Carpenter, Deftones, Chappell Roan, Tyler The Creator e Lorde. Artistas brasileiros, como Edson Gomes, Negra Li, Scalene, Jadsa e Mundo Livre S/A também integram a programação.
Os ingressos para o festival custam a partir de R$ 546,50. As vendas ocorrem pelo site oficial da Ticketmaster, com cobrança de taxa de serviço de 20%.
Confira a grade de horários do Lollapalooza Brasil 2026:
Sexta-feira (20 de março)
Palco Budweiser
12h45 – 13h40: Stefanie
14h45 – 15h45: Negra Li
16h55 – 17h55: Blood Orange
19h05 – 20h05: Doechii
21h30 – 23h00: Sabrina Carpenter
Palco Samsung Galaxy
12h00 – 12h45: 89 FM
13h40 – 14h40: Terraplana
15h50 – 16h50: Viagra Boys
18h00 – 19h00: Interpol
20h10 – 21h25: Deftones
Palco Flying Fishing
12h45 – 13h40: Worst
14h45 – 15h45: Scalene
16h55 – 17h55: Ruel
19h05 – 20h05: Men I Trust
21h30 – 22h30: Edson Gomes
Palco Perry’s
12h00 – 13h00: Camila Jun
13h00 – 14h00: Bruna Strait
14h15 – 15h15: Atkۆ
15h30 – 16h30: Aline Rocha
16h45 – 17h45: Horsegirl
18h00 – 19h00: DJ Diesel (Shaq)
19h15 – 20h15: Bunt.
20h30 – 21h45: Ben Böhmer
22h15 – 23h30: Kygo
Sábado (21 de março)
Palco Budweiser
12h45 – 13h40: Jadsa
14h45 – 15h45: Agnes Nunes
16h55 – 17h55: Marina
19h05 – 20h05: Lewis Capaldi
21h30 – 23h00: Chappell Roan
Palco Samsung Galaxy
12h00 – 12h45: Hurricanes
13h40 – 14h40: Varanda
15h50 – 16h50: Foto em Grupo
18h00 – 19h00: Cypress Hill
20h10 – 21h25: Skrillex
Palco Flying Fishing
12h45 – 13h40: Artur Menezes
14h45 – 15h45: Cidade Dormitório
16h55 – 17h55: The Warning
19h05 – 20h05: TV Girl
21h30 – 22h30: Riize
Palco Perry’s
12h00 – 12h45: Blackat
13h00 – 13h45: Marcelin o Brabo
14h15 – 15h15: Crizin da Z.O.
15h30 – 16h30: Febre90s
16h45 – 17h45: N.I.N.A
18h00 – 19h00: Hamdi
19h15 – 20h15: 2hollis + Rommulas
20h30 – 21h30: Mu540
22h00 – 23h30: Brutalismus 3000
Domingo (22 de março)
Palco Budweiser
12h45 – 13h40: Papisa
14h45 – 15h45: Mundo Livre S/A
16h55 – 17h55: Djo
19h05 – 20h05: Turnstile
21h30 – 22h45: Tyler, The Creator
Palco Samsung Galaxy
12h00 – 12h45: Jonabug
13h40 – 14h40: Nina Maia
15h50 – 16h50: Royel Otis
18h00 – 19h00: Addison Rae
20h10 – 21h25: Lorde
Palco Flying Fishing
12h45 – 13h40: Papangu
14h45 – 15h45: Oruã
16h55 – 17h55: Balu Brigada
19h05 – 20h05: FBC
21h30 – 22h30: Katseye
Palco Perry’s
12h00 – 12h45: Flávia Durante
13h00 – 13h45: Entropia
14h00 – 14h45: Analu
15h15 – 16h15: Alírio
16h30 – 17h30: Idlibra
17h45 – 18h45: Zopelar
19h00 – 20h00: RōZ
20h15 – 21h30: ¥0u$uk€ ¥uk1mat$u
21h45 – 23h15: Peggy Gou
*Com informações da assessoria de imprensa.