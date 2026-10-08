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FESTIVAL Lollapalooza 2027: line-up tem Travis Scott, Charli XCX, Nação Zumbi e mais; confira A nova edição celebra os 15 anos da história do festival no Brasil e acontece nos dias 19, 20, e 21 de março de 2027

O Lollapalooza 2027 anunciou nesta quinta-feira, 8, seu line-up oficial. Nas redes sociais, o festival destacou Travis Scott, Charli XCX, Fountains DC, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, The Prodigy, Smbr e Mochakk como headliners.

O line-up de 2027 inclui ainda Nação Zumbi, Cage the Elephant, Violet Grohl, Criolo, Amaro e Dino, Fernanda Martins, Leon Bridges e Rodrigo Amarante, entre outros.

Por enquanto, a divisão dos shows por dia ainda não foi revelada.

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster, canal oficial de vendas, ou na bilheteria física, localizada no Shopping Ibirapuera, onde não há cobrança de taxa de conveniência. A organização recomenda que o público utilize exclusivamente os canais oficiais para evitar golpes e fraudes.

Clientes Bradesco têm condições especiais de pagamento, com 15% de desconto cumulativo com a meia-entrada ou a entrada social, além da possibilidade de parcelar a compra em até dez vezes sem juros nos cartões das bandeiras participantes.

A classificação etária do festival é de 16 anos. Menores dessa idade podem entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, mediante apresentação da documentação exigida. No Lolla Lounge, o acesso de menores desacompanhados é proibido.

Os valores variam de R$ 999,60 (LollaPista) a R$ 3.519,60 (Lolla Lounge).



O Lollapalooza 2027 ocorre em 19, 20 e 21 de março, celebrando os 15 anos da história do festival no Brasil.

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