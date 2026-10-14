Lollapalooza 2027 divulga shows por dia e inicia a venda de ingresso diário
O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais
O Lollapalooza Brasil 2027 divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação dividida por dia. O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais.
A sexta-feira, 19 de março, terá apresentações de Travis Scott, David Guetta e Sombr. No sábado, 20, sobem ao palco The Killers, Queens of the Stone Age e Mochakk. Já o domingo, 21, contará com Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood.
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Com a divulgação do line-up diário, também começaram as vendas do Lolla Day, ingresso que permite escolher uma das três datas. O Lolla Pass, válido para os três dias, continua disponível.
Lollapalooza 2027: quem toca na sexta-feira, 19 de março?
A primeira data do festival reúne rap, pop, rock, soul e música eletrônica. Travis Scott e David Guetta estão entre os destaques internacionais, ao lado de artistas como Sombr, Lola Young e Leon Bridges. A programação também inclui bandas de rock e representantes da música alternativa brasileira.
Artistas confirmados para sexta-feira, 19 de março:
Travis Scott
David Guetta
Sombr
Lola Young
Slayyyter
Leon Bridges
Cage The Elephant
Die Spitz
Angine de Poitrine
Rawayana
Nação Zumbi
El Efecto
RAKTA
Majis
Deafkids
TOMORA
Ninajirachi
Snow Strippers
Cat Dealers
Make U Sweat
FEZZO
Marina Diniz
Mary Olivetti
Carola & Curol
Lollapalooza 2027: quem toca no sábado, 20 de março?
O segundo dia aproxima diferentes gerações do rock, com The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A programação também reúne artistas do pop, nomes brasileiros e atrações da música eletrônica, como Mochakk, Four Tet e Sammy Virji.
Artistas confirmados para sábado, 20 de março:
The Killers
Queens of the Stone Age
Geese
Julia Wolf
Dominic Fike
Midnight Generation
SANTOS BRAVOS
Mike D 5D
Rodrigo Amarante
Budang
Zepelim e o Sopro do Cão
Paira
Grag Queen
Bebé
Joaquim
BRIME!!
Luana Flores
Carlita
BUHR
Mochakk
Four Tet
Sammy Virji
DJ RaMeMes
Weird Baile
DJ Tamy
Lollapalooza 2027: quem toca no domingo, 21 de março?
O encerramento do festival terá Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood. O domingo também reúne artistas do pop internacional, do rock alternativo e da música eletrônica, além de diferentes representantes da cena brasileira
Artistas confirmados para domingo, 21 de março:
Charli XCX
RAYE
ADÉLA
Fontaines D.C.
Violet Grohl
The Neighbourhood
Malcolm Todd
Criolo, Amaro e Dino
Clarissa
Ciça Moreira
Seu Pereira e Coletivo 401
Núbia
Catïça
The Prodigy
The Avalanches
Boy Harsher
Boys Noize
Marlon Hoffstadt
Mind Enterprises
Kenya20Hz
Psilosamples
Acid Asian
Fernanda Martins
Clementaum
Real No Ficcíon
SERVIÇO
Lollapalooza Brasil 2027
Quando: 19, 20 e 21 de março de 2027
Onde: Autódromo de Interlagos, em São Paulo
Ingressos: Lolla Day, válido para uma data, e Lolla Pass, válido para os três dias
Setores: Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo
Preços: parcelas a partir de R$ 39,10 no Lolla Pista, R$ 80,16 no Lolla Comfort e R$ 179,10 no Lolla Lounge, conforme as condições divulgadas para o primeiro lote
Venda online: site oficial da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço
Bilheteria física: Shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo; piso Jurupis, no subsolo
Horário da bilheteria: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h
Classificação etária: 16 anos. Menores dessa idade devem seguir as regras de acompanhamento e documentação definidas pela organização.