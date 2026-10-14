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LINE-UP Lollapalooza 2027 divulga shows por dia e inicia a venda de ingresso diário O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais

O Lollapalooza Brasil 2027 divulgou, nesta quarta-feira, 14, a programação dividida por dia. O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais.

A sexta-feira, 19 de março, terá apresentações de Travis Scott, David Guetta e Sombr. No sábado, 20, sobem ao palco The Killers, Queens of the Stone Age e Mochakk. Já o domingo, 21, contará com Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood.

Com a divulgação do line-up diário, também começaram as vendas do Lolla Day, ingresso que permite escolher uma das três datas. O Lolla Pass, válido para os três dias, continua disponível.

Lollapalooza 2027: quem toca na sexta-feira, 19 de março?

A primeira data do festival reúne rap, pop, rock, soul e música eletrônica. Travis Scott e David Guetta estão entre os destaques internacionais, ao lado de artistas como Sombr, Lola Young e Leon Bridges. A programação também inclui bandas de rock e representantes da música alternativa brasileira.

Artistas confirmados para sexta-feira, 19 de março:

Travis Scott

David Guetta

Sombr

Lola Young

Slayyyter

Leon Bridges

Cage The Elephant

Die Spitz

Angine de Poitrine

Rawayana

Nação Zumbi

El Efecto

RAKTA

Majis

Deafkids

TOMORA

Ninajirachi

Snow Strippers

Cat Dealers

Make U Sweat

FEZZO

Marina Diniz

Mary Olivetti

Carola & Curol

Lollapalooza 2027: quem toca no sábado, 20 de março?

O segundo dia aproxima diferentes gerações do rock, com The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A programação também reúne artistas do pop, nomes brasileiros e atrações da música eletrônica, como Mochakk, Four Tet e Sammy Virji.

Artistas confirmados para sábado, 20 de março:

The Killers

Queens of the Stone Age

Geese

Julia Wolf

Dominic Fike

Midnight Generation

SANTOS BRAVOS

Mike D 5D

Rodrigo Amarante

Budang

Zepelim e o Sopro do Cão

Paira

Grag Queen

Bebé

Joaquim

BRIME!!

Luana Flores

Carlita

BUHR

Mochakk

Four Tet

Sammy Virji

DJ RaMeMes

Weird Baile

DJ Tamy

Lollapalooza 2027: quem toca no domingo, 21 de março?

O encerramento do festival terá Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood. O domingo também reúne artistas do pop internacional, do rock alternativo e da música eletrônica, além de diferentes representantes da cena brasileira

Artistas confirmados para domingo, 21 de março:

Charli XCX

RAYE

ADÉLA

Fontaines D.C.

Violet Grohl

The Neighbourhood

Malcolm Todd

Criolo, Amaro e Dino

Clarissa

Ciça Moreira

Seu Pereira e Coletivo 401

Núbia

Catïça

The Prodigy

The Avalanches

Boy Harsher

Boys Noize

Marlon Hoffstadt

Mind Enterprises

Kenya20Hz

Psilosamples

Acid Asian

Fernanda Martins

Clementaum

Real No Ficcíon

SERVIÇO

Lollapalooza Brasil 2027

Quando: 19, 20 e 21 de março de 2027

Onde: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ingressos: Lolla Day, válido para uma data, e Lolla Pass, válido para os três dias

Setores: Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo

Preços: parcelas a partir de R$ 39,10 no Lolla Pista, R$ 80,16 no Lolla Comfort e R$ 179,10 no Lolla Lounge, conforme as condições divulgadas para o primeiro lote

Venda online: site oficial da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço



Bilheteria física: Shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo; piso Jurupis, no subsolo

Horário da bilheteria: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Classificação etária: 16 anos. Menores dessa idade devem seguir as regras de acompanhamento e documentação definidas pela organização.

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