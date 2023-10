Lollapalooza Brasil 2024 inicia venda para o público geral a partir desta terça (03); saiba mais

A- A+

Após um primeiro lote de ingressos vendidos para o Lollapalooza Brasil 2024 na pré-venda exclusiva Bradesco, a organização do evento anunciou o início das vendas para o público geral, a partir desta terça-feira (3), às 11h. Os ingressos serão vendidos exclusivamente através da Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival, e poderão ser comprados online no site, ou na bilheteria física da Ticketmaster. Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa *.

A organização reforça que, para a melhor experiência, os fãs devem fazer a atualização do seu cadastro dentro da plataforma, garantindo assim um acesso mais tranquilo no momento da compra. Durante a venda geral, todos terão acesso a parcelamento em até 3x (três vezes) sem juros. Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

Três experiências, um só festival

O Lollapalooza oferece três experiências diferentes no festival aos fãs a partir da escolha de seus ingressos. Nesta etapa, estarão disponíveis para compra os passes que dão acesso aos 3 dias de evento, Lolla Pass.



Lolla Pass: Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass no primeiro lote da venda geral variam de R$1.125 a R$2.250.

Lolla Comfort Pass: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival e a área exclusiva Lolla Comfort, para quem busca mais conforto em sua experiência, com vista privilegiada do evento, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass no primeiro lote da venda geral variam de R$2.000 a R$4.000

Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival e à área Lolla Lounge, com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo no primeiro lote da venda geral variam de R$3.975 a R$5.100 Os preços iniciais informados acima para os 3 setores consideram o desconto máximo concedido pelo festival. Terão acesso ao Lolla Pass por estes valores as pessoas que têm direito à meia entrada garantido por lei. Este valor não inclui taxas de serviço de 20% para compras online e envio, quando for o caso.

Clientes Bradesco seguem com Vantagens

Clientes Bradesco* têm desconto exclusivo e cumulativo com outras promoções de 15% sobre o valor de face do ingresso durante o ano de 2023 e de 10% na compra de ingressos durante o ano de

2024, parcelamento exclusivo em até 05 (cinco) vezes sem juros na compra de todos os tipos de ingressos.

*Poderão participar os clientes pessoa física que concluírem a compra com cartões de crédito Bradesco, next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras. As regras e condições podem ser consultadas aqui

Lollapalooza Brasil

A cada ano, uma legião de fãs do festival garante seus ingressos para os três dias, antes mesmo do anúncio do line-up. Essa confiança é sempre recompensada, com um serviço de qualidade e artistas que levam ao público os melhores shows. A experiência do Lollapalooza, permite que amantes da música e das artes em geral se encontrem em uma celebração única e inesquecível.

Nos seus 32 anos de história, o Lollapalooza promove festivais relevantes e diversos culturalmente, que marcam presença em oito países, em quatro continentes. No Brasil, serão 4 palcos, cerca de de 80 atrações e uma ampla gama de atividades simultâneas, cobrindo os 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos. Além das experiências musicais, todos os presentes poderão desfrutar de experiências gastronômicas, áreas de descanso e interação com marcas e patrocinadores.

Line Up 2024

Em breve, serão revelados mais detalhes sobre o Lollapalooza Brasil 2024, incluindo o line-up completo.

Sobre o Lollapalooza

Fundado por Perry Farrell em 1991 com a proposta de ser um festival itinerante, o Lollapalooza segue como referência de inovação cultural em festivais mais de 30 anos depois. O Lollapalooza foi um dos primeiros festivais a reunir artistas de uma ampla variedade de gêneros musicais em um só evento, a viajar, a se expandir para vários dias, a apresentar um segundo palco, a misturar arte e ativismo, a compensar suas emissões de carbono, a colocar artistas de música eletrônica no palco principal, para criar uma programação familiar, a se instalar no centro urbano da cidade e a expandir internacionalmente.

O Lollapalooza tornou-se um festival anual de renome mundial em Chicago (2005), bem como em países culturalmente ricos, incluindo Chile, Argentina, Brasil, Alemanha, França, Suécia e Índia. É um dos principais destinos musicais para fãs de música nos Estados Unidos e no mundo. O festival comemorou seu 30º aniversário em 2021, celebrando seu sucesso duradouro como uma marca poderosa de festivais globais.

Para mais informações e atualizações, siga o Lollapalooza Brasil:

Instagram e Twitter: @lollapaloozabr

FB: Lollapalooza Brasil

