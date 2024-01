A- A+

Música Lollapalooza Brasil anuncia cancelamento do show de Paramore; Kings Of Leon será o substituto Festival divulgou o comunicado nesta quinta-feira (28), informando sobre a possibilidade de reembolso para os fãs que já compraram ingressos

Leia também

• Prévias comandam roteiro do 'findi' em Recife e Olinda; show de Yamandu Costa também é destaque

• Show da ''Branca de Neve'' tem dois dias de apresentação no Teatro Barreto Júnior; confira

• ''Frevança Latina'': Orquestra Latinolindense lança show, no próximo domingo (21)

As especulações sobre o cancelamento do show de Paramore no Lollapalooza Brasil, que aconteceria em março, foram confirmadas. O festival anunciou, nesta quinta-feira (18), que o grupo não vai mais se apresentar no evento e que a atração será substituída como headliner do sábado (23 de março), pela banda norte-americana Kings Of Leon.



A produção do festival divulgou, ainda, que disponibilizará reembolso para compradores do ingresso Lolla Day desta data. Segundo a publicação, o reembolso deve ser feito entre os dias 19 e 28 de janeiro de 2024.



Rumores estavam certos

As suspeitas sobre a desistência da banda Paramore de tocar no Lollapalooza Brasil já estavam sendo ventiladas pelos fãs após o grupo liderado por Hayley Williams desativar as redes sociais e o site oficial, sem maiores explicações. O grupo também cancelou um show que faria neste mês, no festival iHeartRadio ALTer EGO, nos Estados Unidos.

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros