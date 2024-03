Lollapalooza Brasil anuncia datas para 2025 e venda antecipada de ingressos

A- A+

Aproveitando a repercussão da edição deste ano que terminou no último domingo, 24, o Lollapalooza Brasil anunciou as datas em que o festival será realizado no próximo ano: dias 28, 29 e 30 de março de 2025, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo.

Mesmo sem nenhuma atração confirmada para 2025 - a organização diz que pretende divulgar o line-up completo em breve - , os ingressos para o Lolla Brasil 2025 começam a ser vendidos nesta terça-feira, 26, na modalidade Lolla Pass, que dará acesso aos três dias de evento. Os valores variam entre R$1.840 (inteira) e R$ 920,00 (meia-entrada). A site oficial de vendas é o Ticketmasters.

Os preços para 2025, nessa venda antecipada, são menores até que os praticados na edição de 2024. Embora a produção do evento não tenha divulgado o público que frequentou o festival nos três dias, era visível que o evento estava mais vazio do que em outras edições.

Com bom shows, como os apresentados por Gilberto Gil, Titãs, Sza, Sam Smith e Hozier, e outros bastante medianos, como o da banda Kings Of Leon e da cantora Luísa Sonza (leia o balanço final), a edição do Lollapalloza Brasil 2024 foi marcada também pela chuva e pela lama que tomou conta do Autódromo, principalmente no sábado.

