Festival Lollapalooza começa com show de Dead Fish e disputa por grade para ver Olivia Rodrigo O Autódromo de Interlagos abriu seus portões ao público por volta das 11h, e as apresentações iniciaram ao meio dia

A 12a edição do Lollapalooza começou nesta sexta-feira (28) com shows do Dead Fish, Allen Key e Paula Chalup.

O Autódromo de Interlagos abriu seus portões ao público por volta das 11h, e as apresentações começaram ao meio dia, com o espaço ainda esvaziado, nos palcos Samsung Galaxy e Perry.

O Dead Fish entrou no Palco Budweiser, o principal, por volta das 12h45.

Mais tarde, o mesmo palco receberá Olivia Rodrigo, a grande atração do primeiro dia dessa edição, e centenas de fãs da cantora norte-americana já aguardam desde cedo na grade em busca de garantir o melhor lugar.

A lotação de fãs de Olivia não passou despercebida pelos integrantes do Dead Fish, que brncaram com a situação.

— Eu não me chamo Olivia, mas eu me chamo Rodrigo, então também mereço aplausos, vai — disse o vocalista Rodrigo Lima, sendo saudado com entusiasmo pela maioria adolescente que se aglomera em frente ao palco.

Transporte sem intercorrências

Para chegar até o autódromo, o transporte público é a melhor opção. A estação Autódromo, da Linha 9 (Esmeralda), é a mais próxima do local — uma caminhada de oito minutos até o portão de entrada — e o trajeto está bem sinalizado e com agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Polícia Metropolitana ao redor.

Nas primeiras horas do festival, a entrada está tranquila e não há grandes filas.

Por volta do meio dia, o trem estava movimentado, mas não lotado.

Quem quiser mais conforto e rapidez pode usar o expresso oferecido pela ViaMobilidade, que sai das estações Morumbi e Pinheiros e não param em todas as estações.

O serviço, porém, custa R$ 30 e precisa ser comprado antecipadamente no site da concessionária, com horário agendado.

