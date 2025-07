Lollapalooza: festival anuncia datas de 2026

A- A+

O festival Lollapalooza anunciou que realizará a 13ª edição no Brasil. Será nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos. O anuncio acontece cerca de 4 meses depois da realização da mais recente edição do evento que trouxe, entre outros artistas, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Olivia Rodigo e Justin Timberlake.

Ainda hoje, terça, a partir das 12h, o festival abrirá vendas da primeira modalidade de ingresso, o chamado "LollaLovers", para clientes do cartão de crédito Bradesco. Com ele, o comprador terá acesso a 3 dias de festival, desconto de 20% em compras antecipadas de bebidas no aplicativo do festival, isenção na taxa de conveniência, entrada preferencial no evento e pôster comemorativo.

Os valores funcionam em três modalidades:

meia-entrada: R$792;

entrada social (com doação de R$20 para instituições parceiras do festival) por R$891,24

inteira R$ 1.584.

Os valores permitem parcelamento em 12x, sem juros. A venda acontecerá pela plataforma Ticketmaster.

Na edição de 2025, o Lollapalooza reuniu 240 mil pessoas em três dias. A programação contou com 70 artistas nacionais e internacionais.

