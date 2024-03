A- A+

SÃO PAULO Lollapalooza: Gilberto Gil completa seleção brilhante de brasileiros no festival Em tom emocional e em excelente forma, baiano recebeu declarações de amor do público

Em boa forma, excelente humor e com voz em dia, Gilberto Gil encarou uma multidão nas horas finais do Lollapalooza 2024, em um dos palcos principais.

A apresentação teve seus momentos iniciais com a oitentista “Punk da Periferia”, mas foi mesmo com a segunda faixa da seleção de canções, “Realce”, que certa atmosfera de louvação ao artista se estabeleceu em Interlagos. Não demorou que uns “Gil, eu te amo”, brotassem do público em coro.

Preta Gil, recentemente recuperada de um câncer, apareceu nos telões curtindo o show, e recebeu afagos e aplausos da plateia.

A seleção de canções passou por “Não chores mais” (a versão brasileiríssima de No Woman, No Cry), “Aquele abraço”, “Palco” (com alto entusiasmo da plateia), “Vamos Fugir” e “Nossa Gente” (com seu avisa lá, avisa lá, que eu vou).

Ou seja, não era preciso ser um grande conhecedor da contribuição de Gil à música brasileira para aproveitar e cantar junto.

À vontade, Gil dançou, tocou guitarra e se mostrou absolutamente satisfeito com a multidão de “meninos” reunidos para vê-lo, como ele mesmo os chamou.

Trata-se de mais uma bem colocada apresentação brasileira no festival, que também teve a despedida de Titãs na noite de ontem. Ambos, cada um a seu modo, subiram o grau de dificuldade para os headliners internacionais, normalmente foco de destaque do Lolla.



Veja também

Teatro "Capiba, pelas ruas eu vou" encanta público no Teatro Santa Isabel, neste domingo (24)