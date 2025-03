Lollapalooza: Girl in Red levanta festival após chuva maltratar plateia

A- A+

Coube a Marie Ulven, de apenas 26 anos, sob o codinome de “Girl in red” colocar alguma emoção num Lollapalooza combalido pela chuva que maltratou visitantes e levou à paralisação do festival por cerca de uma hora por risco de raios.

Com show iniciado cerca de 40 minutos depois do combinado, a moça logo apresentou seu hit indie-pop-roqueiro, lançado em 2019, “Bad Idea!”.

Mirando um arco-íris que adornava o céu do festival, ela divertiu-se com a primeira multidão do dia dizendo: “Deus é gay!”.

Depois, confessando estar “um pouco doente”, fato que a deixava um pouco mais rouca que o normal, celebrou Olivia Rodrigo (que acumula um impressionante número de fãs nessa tarde) e cantou sua faixa “dead girl in the pool”, empunhando guitarra numa gostosa levada pop rock.

Foi na apaixonada — “I’ll call you mine” — que Marie lançou seu trunfo para captar a atenção da plateia: pediu que todos balançassem os braços de um lado pro outro no refrão, o que rendeu uma bonita imagem de um mar de mãos acompanhando o ritmo da canção.

A cantora não demorou a aparecer com a canção “We fell in love in october” — o hit que tornou-se viral na Internet, há seis anos, e a tornou assunto em diversas partes do mundo.

A canção, inclusive, fala de duas garotas se apaixonando.

Afinal, Marie é abertamente lésbica e sempre tratou de relacionamentos entre mulheres em suas canções.

O final foi embalado pela dançante “I wanna be your girlfriend”, devidamente cantarolada pela plateia de maioria feminina, pra afastar de vez o mal-estar instalado em Interlagos nesta tarde.

