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Lollapalooza 2026 Lollapalooza: Orange Blood vai do R&B ao Pop experimental em show com instrumental exuberante Inglês fez show vocação dançante para público que bateu leque em reverência às suas canções

Foi com uns 10 minutos de atraso que o inglês Dev Hynes, sob a alcunha de Blood Orange subiu ao palco Budweiser do Lollapalooza. A abertura foi sob a introspectiva faixa ''Saint'', para uma plateia que o observava curiosa e atenta — a maioria ali, os trajes denunciavam, esperava Sabrina Carpenter, que vai subir ao mesmíssimo espaço ao fim da noite.

Com sua música que vai do R&B ao que parece uma versão pop experimental, o artista conseguiu se comunicar com a plateia. Prova disso foi quando apareceu munido de um violoncelo para fazer uma versão de ''How soon is now'', originalmente do The Smiths. A plateia reagiu batendo leques no ar.

Enquanto Hynes ia migrando da guitarra, ao violoncelo, passando para teclados, os vocais eram assumidos por uma competente dupla formada pelos cantores Eva Tolkin e Ian Isiah.

Blood Orange já tinha esquentado os motores em um show realizado ontem, também em São Paulo, no celebre Cine Joia, no centro. Lá, a apresentação ganhou contornos mais intimistas. Na tarde do Lolla, porém, a toada era mais dançante. Prova disso foi a energia empregada na faixa ''Best to you'', com vocação bem pop.

Com poucas palavras, Dev (ou Blood) apresentou uma canção ''antiga'' como ele mesmo disse, e assim seguiu para ''Bad Girls'' faixa que faz parte de seu trabalho de produtor junto a Solange Knowles, a talentosa irmã de Beyoncé.

Em toda a apresentação, o instrumental se sobrepôs às vozes como parte mais exuberante, foi assim em ''Charcoal Baby'', em que a guitarra, o baixo e a bateria tinham papel mais importante na faixa. Os vocalistas, inclusive, dançavam pelo palco ao longo dos longos intervalos da faixa sem estrofes.

A voz de Dev Hynes só ganhou destaque mesmo na faixa ''Champagne Coast'', a última da apresentação. E a mas ouvida nas plataformas. Nessa hora a apresentação ganhou uma multidão de celulares filmando. De brinde, o telão mostrava o começo do pôr do sol. Bonito de ver.

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