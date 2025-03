A- A+

Lollapalooza Lollapalooza: organização pausa show e pede que fãs saiam de grades por risco de raios Tempo começa a virar no Autódromo de Interlagos e palco exibe "aviso meteorológico"

O festival Lollapalooza pausou o show do Mc Kako no palco Budweiser por um “aviso meteorológico”, por volta das 15h30 desta sexta-feira (28).

De acordo com um membro da organização que falava ao microfone, há risco de raios e a apresentação só continuará se os fãs saírem de próximo das estruturas metálicas das grades.

O aviso ocorreu no palco Budweiser que recebia uma aglomeração desde as primeiras horas do Lolla — é justamente lá que Olivia Rodrigo fará o último show da noite deste primeiro dia de festival.

No palco Perry, aviso semelhante também ocorreu.

O representante do festival falou ao microfone que os fãs devem ficar, ao menos 10 metros longe das grades.

