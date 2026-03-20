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Lollapalooza 2026

Lollapalooza: Shaquille O'Neal, lenda da NBA, estreia no País com entrada ilustre e pirotecnia; veja

O ex-jogador começou a se dedicar mais profundamente à carreira de DJ depois de sua aposentadoria do basquete

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Shaquille O'Neal é atração do Lollapalooza como DJ DieselShaquille O'Neal é atração do Lollapalooza como DJ Diesel - Foto: Instagram/reprodução

Shaquille O'Neal movimentou os curiosos que queriam vê-lo ao vivo como DJ nesta sexta-feira, 20, primeiro dia do Lollapalooza Brasil. Sob o nome artístico DJ Diesel, Shaq agora divide o título de lenda da NBA com a alcunha de ‘maior DJ do mundo’.

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E não é exagero: com seus 2,16 m, o ex-jogador de basquete se impõe ao entrar no palco. É a estreia dele como DJ no Brasil e, claro, houve uma entrada triunfal com seu show de pirotecnia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Shaq conseguiu engajar o público logo de cara. Com sua voz rouca e grossa, pediu: "Levantem as mãos para o alto". E foi atendido prontamente.

Shaquille O’Neal começou a se dedicar mais profundamente à carreira de DJ depois de sua aposentadoria do basquete, mas sua paixão pela música é de tempos. Ele começou na aparelhagem antes mesmo de começar no esporte, aos 16 anos.

O DJ Diesel se apresenta no Palco Perry’s By Fiat, de eletrônica, nesta sexta. No dia, os shows de Doechii e Sabrina Carpenter estão entre os mais aguardados.

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