A- A+

MÚSICA Lollapalooza tem mar de ''Olivias Rodrigo'' com muito roxo, preto e paetê Adolescentes e jovens fãs da cantora homenageiam artista americana com roupas que fazem alusão ao seu álbum mais recente, 'Guts', de 2023

Um mar de blusas pretas e roxas, saias de paetê prateadas e meias-calça de estrelas: basta andar alguns minutos no Autódromo de Interlagos para perceber o tamanho do fanatismo por Olivia Rodrigo, que se apresenta na noite desta sexta-feira (28) no Lollapalooza.

Adolescentes e jovens adultas fizeram questão de homenagear a artista usando roupas iguais às que Olivia usa em seus shows, ou fazer alusão ao seu mais recente álbum, “Guts”, com as cores roxo e preto. Também há aqueles que preferiram usar chapéus de caubói com penas na aba, semelhantes aos que a norte-americana usou em alguns shows.

Manuela Muniz Brito, de 14 anos, foi acompanhada do pai para o festival somente para ver a cantora de quem é fã desde 2021, quando o álbum “Sour” foi lançado.

— Eu sempre fiquei esperando uma oportunidade para vir no show dela. Vim só para ver ela e o Jão. Foi muito legal montar o look, peguei um top que eu já tinha em casa, usei um sutiã por baixo para ficar igual ao que a Olivia usa, e a saia que ela também costuma usar — contou a adolescente, que se disse animada para ouvir “Teenage Dream”.



As irmãs Bianca Bellomo, 19 anos, e Bruna Bellomo, 15 anos, vieram juntas ao festival. Enquanto esse é o segundo Lolla da mais velha, a companhia da mais nova é algo inédito. Além da euforia para o show da headliner do dia — uma veio a caráter para a apresentação, com saia de paetê prateada e camiseta da turnê mais recente da cantora, e a outra apostou em um all black — também estavam animadas para assistir aos shows de Girl in Red e Jão.

A espera pela cantora que está em sua primeira passagem pelo Brasil é tanta que por antes das 13h já havia centenas de fãs aglomerados nas grades do Palco Budweiser esperando por ela — a apresentação está prevista para às 21h30. Mas para Camila Solis, estudante de 22 anos, tudo vale a pena.

— Eu vim do Rio de Janeiro de madrugada só para o show dela. Cheguei aqui 6h da manhã, fiquei na fila e já tinha muita gente. Quando cheguei, a parte da frente da fila já estava lotada — contou a jovem, que estava na grade lateral do palco, acompanhada de duas amigas.

Para ir ao banheiro, as jovens precisam revezar. Cangas, lanchinhos como biscoitos e salgadinhos e capa de chuva são os itens indispensáveis de quem fica nesse local.

— É cansativo, mas vale a pena. Não vou sair daqui até ela entrar no palco — conta Thais Barradas, de 31 anos, que também grudou na grade para ver a ídola de pertinho.

O perrengue para ficar a poucos metros da artista, porém, ficou ainda mais difícil por volta das 15h30, quando a organização pediu que todo mundo se afastasse das estruturas metálicas por causa da previsão de raios. O alerta meteorológico ocorreu após começar a chover e ventar muito no autódromo, e as pessoas foram indicadas a buscar abrigo — apesar de haver poucas áreas cobertas no espaço. Por causa do risco de raios, as apresentações foram suspensas temporariamente até que as condições de segurança estejam garantidas novamente.

Veja também