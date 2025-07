Longa "O Silêncio das Ostras" leva uma realidade dura para os cinemas

A- A+

Com estreia na 26ª Edição do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, o filme “O Silêncio das Ostras” é o novo trabalho do diretor e roteirista Marcos Pimentel. O longaa presenta uma realidade muito comum, porém constantemente suprimida em um Brasil displicente.



Protagonizado pelas atrizes Bárbara Colen e Lavínia Castelari, a película apresenta a dinâmica de uma família extremamente humilde e que sobrevive por conta das atividades de mineração dominadas em um vilarejo na região de Brumadinho, em Minas Gerais.

“O Silêncio das Ostras” está disponível nos cinemas de todo o Brasil. No Recife, ele está sendo exibido pelo Cinema do Museu - Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), com sessão nesta terça-feira (8), às 16h30.

