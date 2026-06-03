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Lançamento Longa pernambucano Segunda Pele será lançado no Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba A obra, dirigida por Dea Ferraz, integra a mostra competitiva Novos Olhares e conta com produção executiva de Carol Vergolino e Hudson Wlamir

O longa-metragem pernambucano "Segunda Pele" foi selecionado para o Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, onde terá sua estreia oficial dentro da mostra competitiva Novos Olhares, dedicada a obras de linguagem inventiva e caráter experimental.

Dirigido por Dea Ferraz e com produção executiva de Carol Vergolino e Hudson Wlamir, o filme terá sua exibição no dia 09 de junho (terça-feira), na Cinemateca de Curitiba, numa sessão seguida de debate com a realizadora.

Há 15 anos o Olhar de Cinema vem se firmando como um dos festivais mais importantes no calendário nacional, demarcando um espaço de visibilidade e fortalecimento do cinema autoral brasileiro.

Que corpo habitamos?

O Segunda Pele propõe uma travessia sensorial e poética que parte do corpo marcado, vigiado e normatizado ao corpo livre, em mutação e simbiose.

De acordo com Dea Ferraz, a ideia para a produção surgiu por meio de um processo de construção coletiva.

"Segunda Pele é um presente que recebi do Coletivo Lugar Comum, esse grupo de artistas maravilhosas, que tanto me inspiram, e que um dia me convidaram para fazer o filme do espetáculo homônimo. Lembro que já na primeira reunião perguntei se tínhamos que transpor o espetáculo para o cinema ou se podíamos partir do mote para algo novo. Claro que a resposta foi unânime: podemos fazer o que quisermos. Depois de dois anos de imersões e encontros, nasce o filme", explicou.

O elenco reúne as artistas do Coletivo Lugar Comum: Liana Gesteira, Maria Agrelli, Maria Clara Camarotti, Renata Muniz, Sílvia Góes e Sophia William.

Em cena, elas compartilham seus corpos, medos e desejos, partindo do pessoal para construir um pensamento em rede. A câmera de Dea Ferraz não observa à distância. Ela se move e dança junto, criando uma intimidade que transforma o olhar em presença.

A potência poética da imagem

Com mais de duas décadas dedicadas ao audiovisual e outros cinco filmes dirigidos, Dea Ferraz também atua como pesquisadora e artista visual, acumulando uma trajetória marcada por investigações sobre imagem e sensibilidade.

Em Segunda Pele, essa busca ganha contornos ainda mais urgentes ao confrontar o excesso imagético do mundo contemporâneo.

"Meu desejo é investigar quais imagens nos devolvem ao corpo, à presença, ao sentir. Quero que o espectador se reconheça vivo, que se implique com as imagens que vê, que as complete. É uma tentativa de pensar o cinema operando como um antídoto para a nossa realidade", completou a diretora.

Ficha técnica:

Criação Coletiva: Dea Ferraz; Liana Gesteira; Maria Clara Camarotti; Maria Agrelli; Renata Muniz; Sílvia Góes; Sophia William

Artistas Performers: Liana Gesteira; Maria Agrelli; Maria Clara Camarotti; Renata Muniz; Sílvia Góes; Sophia William

Direção: Dea Ferraz

Direção de Produção: Lu Teixeira

Produção Executiva: Carol Vergolino e Hudson Wlamir

Assistente de produção executiva: Duda Menezes e Patrícia Gonçalves

Direção de Fotografia: Dea Ferraz e Rafael Amorim

Direção de arte: Maria Agrelli e Luciana Raposo

Câmera: Dea Ferraz

Câmera Adicional: Rafael Amorim

Som direto: Lara Bione

Assistente de Produção: Bruna Sales

Luz: Luciana Raposo

Assistente de Luz: Pipia

Assistente Geral: Erivaldo Rocha

Montagem: Joana Collier

Roteiro: Dea Ferraz e Joana Colier

Coordenadora de edição: Suchi Barbosa

Desenho de Som e Mixagem: Kiko Santana

Cor: Rafael Amorim

Acessibilidade: All Dub

Arte gráfica: Clara Moreira

Gerente de Festivais: Henrique Amud

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