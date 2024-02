A- A+

saúde mental Vanessa Lopes fala pela primeira vez sobre episódio no BBB 24: "Tive um quadro psicótico agudo" Influencer que desistiu do reality após quadro psicótico está em tratamento psiquiátrico

Ao completar um mês da sua desistência do Big Brother Brasil 24, a criadora de conteúdo Vanessa Lopes fez sua primeira aparição. A brasiliense criada no Recife falou pela primeira vez sobre seus últimos momentos no reality e sua recuperação em uma entrevista no Fantástico na noite desse domingo (19)

Famosa por vídeos de dança no Tiktok, a influencer chamou atenção do público durante sua breve passagem na casa do Big Brother por sua mudança drástica de comportamento.

Na ocasião, a jovem passou a criar narrativas e duvidar dos seus concorrentes, até apertar o botão e desistir da competição.

Vanessa revelou que, segundo seu psiquiatra, ela teve um quadro psicótico agudo, que é quando a mente se desprende da realidade e passa a criar situações deturpadas e irreais.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa. Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'" conta Vanessa.

Ainda durante sua participação no BBB24, os pais da influencer mantiveram contato com a produção do programa, sendo informados sobre o acompanhamento médico que a participante estava recebendo.

Em um momento, o pai da jovem publicou um vídeo em suas redes sociais tranquilizando o público.

Lica Lopes, mãe de Vanessa, revelou também que, no início, eles achavam que o comportamento da filha se tratava de uma estratégia de jogo.

Emocionado, Alisson, pai da influencer, contou que o primeiro contato que teve com a filha, por telefone, foi difícil.

“A palavra era desconexa. Ela não sabia o que tava falando”, desabafou.

A mãe contou que o momento mais intenso foi no aeroporto, quando Vanessa demorou a reconhecê-los.

A jovem disse que seu trabalho pode ter influenciado no episódio, e entrar no programa funcionou como um gatilho para seus traumas.

"Com certeza, eu acho que tem relação. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo que eu já vivenciei com a internet, todas as opiniões e julgamentos que as pessoas tiveram sobre mim, com certeza foram dores minhas que vieram à tona lá dentro, isso eu não tenho dúvida" compleotou.

Quando questionada sobre episódios anteriores, Vanessa revelou que nunca aconteceu nada parecido.

"Eu já tinha tido episódios na minha vida em que eu precisei de acompanhamento médico, mas esse quadro específico eu nunca tive na minha vida", revelou.

O médico responsável pelo tratamento da influencer, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, explicou que a situação da influencer não está atrelada a um histórico de doenças mentais, podendo acontecer com qualquer pessoa.

“Não precisa ter historia nenhuma pregressa pra poder fazer esse diagnostico, e o futuro vai depender totalmente do que você faz agora no presente com a presença da doença. O quanto mais cedo você intervém, mais cedo você tem um melhor resultado e um melhor prognóstico", explica médico.

Passando um tempo na sua casa de praia em Serrambi, litoral sul de Pernambuco, e longe das redes sociais, seguindo as orientações do seu tratamento psicológico, Vanessa vem sendo acompanhada por um psiquiatra desde sua saída do programa. Na casa, está com a família e amigos.

Veja reportagem:

matéria completa sobre o estado de vanessa lopes no fantástico de hoje (18/02/24) pic.twitter.com/N7ye1d4PXg — paiva (@paiva) February 19, 2024

