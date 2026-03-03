A- A+

FAMOSOS Longe dos holofotes: como estão as ex-namoradas de Dinho, dos Mamonas Assassinas Mirella Zacanini e Valéria Zoppello, que viveram relacionamentos com cantor, seguem trajetórias totalmente diferentes

A vida amorosa de Dinho, vocalista do Mamonas Assassinas, também atravessou os bastidores da fama relâmpago vivida pelo grupo nos anos 1990. Entre a história do grupo formado ainda por Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, cujos planos foram interrompidos pelo acidente aéreo de 1996 — que completa 30 anos neste mês —, duas mulheres foram figuras importantes. Hoje, elas seguem caminhos um tanto diferentes uma da outra.

Mirella Zacanini se relacionou com o cantor por cerca de três anos, ainda quando a banda atendia pelo nome de Utopia e dava os primeiros passos na música. Ela acompanhou de perto a virada que transformou jovens anônimos em fenômeno nacional, experiência que mais tarde virou livro. Em “Pitchulinha, minha vida com Dinho – Até que os Mamonas nos separem”, ela lembrou momentos do namoro e explicou a origem do apelido carinhoso citado na canção “Pelados em Santos”.





Atualmente, Mirella direciona sua energia para a fé e para projetos sociais. Ela criou uma escola cristã de artes dedicada ao público infantil, usando música e teatro como instrumentos de formação. “Ao longo da vida, Deus me presenteou de forma extraordinária. E com esta escola não poderia ser diferente! Tudo o que vem Dele é singular. (…) Eu não poderia ser mais feliz, é um momento da minha vida muito especial”, afirma ela sobre o projeto.

Na rede social, ela cita que “a graça de Deus me alcançou” e que trabalha com o “evangelho pregado com arte”.

Já no auge da banda, outra presença se destacou ao lado do vocalista: Valeria Zoppello. A então namorada aparecia com frequência em registros da época, sempre próxima do artista. O relacionamento avançou a ponto de render um noivado pouco antes da tragédia que vitimou todos os integrantes do grupo.





Com passagem como modelo e experiências na atuação, Valeria também se aventurou nas pistas e chegou a competir no automobilismo. Hoje, aos 51 anos, escolheu uma rotina discreta na região serrana onde ocorreu o acidente. Ali, dedica-se à fotografia e a um orquidário.

Mesmo vivendo de forma reservada, ela mantém presença ativa nas redes sociais, onde reúne milhares de seguidores. Não são raros os comentários que retomam o passado ao lado do cantor. Em uma das publicações, ao falar sobre flores, recebeu a pergunta direta de um internauta querendo confirmar se ela havia sido noiva de Dinho.





Valeria já deixou claro que guarda lembranças com carinho, mas não se define pelo luto. Em uma reflexão pública, afirmou que é feliz, que recorda o ex-companheiro com afeto e que acredita que a dor precisa ter limite para que a vida siga adiante. Sem filhos, diz que essa decisão esteve mais relacionada às escolhas profissionais do que à perda vivida nos anos 1990 — e reforça que teve outros relacionamentos importantes ao longo do tempo.

“Sou incapaz de definir o amor que vivi, mas o que mais se aproxima é que hoje sei que o amor é realmente eterno. O que nos une de forma pura e verdadeira jamais se apaga. Jamais. Ter sido namorada do maravilhoso Dinho não me define, mas faz parte de quem eu sou. Carrego memórias únicas e especiais. Carrego a certeza de ter sido amada e ter amado com toda a intensidade possível”, escreveu ela ao falar sobre o marco dos 30 anos da tragédia.

