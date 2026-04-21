Vestido longo, botas, blazer: veja looks dos ex-participantes para final desta terça (21) do BBB 26
Ex-participantes exibem looks que vão usar no programa que vai consagrar quem vai ganhar a edição
Jordana vai de vestido longo preto, já Marciele aposta em grafismos indígenas e look colorido. E Samira vai de vestido cor de rosa.
Brothers e sisters que participaram da edição do BBB 26 capricharam nos modelos da noite que vai consagrar quem vai levar o prêmio de mais de R$ 5 milhões da edição: Ana Paula, Juliano Floss ou Milena.
Leia também
• Leandro Boneco e Edilson se reencontram na final do BBB 26 e se reconciliam: "Fica lá dentro"
• Ana Paula Renault chora antes da final do BBB 26: "Não é uma mansão divertida"
Marcele, aliás, explicou a escolha da roupa para a grande final:
"É inspirada na minha identidadem no estilo nortista, amazônico, indigena, toda no grafismo. Hoje eu precisava vim reforçando esse poder e essa potência que a gente tem, que é da nossa região", comentou a ex-sister.
Já Gabi e Chayany apostaram em look com botas.
Samira vai com o colorido de um vestido cor de rosa.
Breno e Marcelo, que chegaram a formar um casal no programa, vão de preto. O médico, aliás, aposta em um conjunto de blazer e calça com brilho.
A atriz Solange Couto vai de estilo clássico, com look composto por terno e calça. Já Aline Campos vai de vestido longo de veludo.
O quarto colocado da edição, Leandro Boneco, vai para a festa de regata branca sob um conjunto amarelo.