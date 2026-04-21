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Vestido longo, botas, blazer: veja looks dos ex-participantes para final desta terça (21) do BBB 26

Ex-participantes exibem looks que vão usar no programa que vai consagrar quem vai ganhar a edição

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Chayany, Samira e Jordana com looks para a grande final do BBB 26 desta terça (21)Chayany, Samira e Jordana com looks para a grande final do BBB 26 desta terça (21) - Foto: Jordana (Lukkas Marques), Samira e Chayany (Gshow)

Jordana vai de vestido longo preto, já Marciele aposta em grafismos indígenas e look colorido. E Samira vai de vestido cor de rosa.

Brothers e sisters que participaram da edição do BBB 26 capricharam nos modelos da noite que vai consagrar quem vai levar o prêmio de mais de R$ 5 milhões da edição: Ana Paula, Juliano Floss ou Milena.

 

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Marcele, aliás, explicou a escolha da roupa para a grande final: 

Marcele, ex-participante do BBB 26Marciele apostou em look que remete à sua região | Crédito: Reprodução/Instagram

"É inspirada na minha identidadem no estilo nortista, amazônico, indigena, toda no grafismo. Hoje eu precisava vim reforçando esse poder e essa potência que a gente tem, que é da nossa região", comentou a ex-sister.

Já Gabi e Chayany apostaram em look com botas.
 

Gabi e Chayany, ex-participantes do BBB 26Gabi e Chayany apostaram nas botas para a festa | Crédito: Gabi (GShow) e Chayany (Reprodução/Instagram)


Samira vai com o colorido de um vestido cor de rosa.
 

Samira, ex-participante do BBB 26Samira vai de look rosa para a final | Crédito: Reprodução/Instagram

Breno e Marcelo, que chegaram a formar um casal no programa, vão de preto. O médico, aliás, aposta em um conjunto de blazer e calça com brilho.
 

Breno e Marcelo, ex-participantes do BBB 26Breno e Marcelo, em look para a festa da final do BBB 26 | Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Solange Couto vai de estilo clássico, com look composto por terno e calça. Já Aline Campos vai de vestido longo de veludo.

 

Atrizes Solange Couto e Aline Campos, ex-participantes do BBB 26Solange Couto e Aline Campos | Crédito: GShow

O quarto colocado da edição, Leandro Boneco, vai para a festa de regata branca sob um conjunto amarelo.

 

Leandro 'Boneco', ex-participante do BBB 26Leandro 'Boneco' vai de look amarelo para a festa | Crédito: GShow

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