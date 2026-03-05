Qui, 05 de Março

CELEBRIDADES

Look de Virginia Fonseca para desfile em Paris custa mais de R$ 1,7 milhão; veja

Influencer foi convidada por marca espanhola para apresentação de nova coleção de inverno na PFW

Virginia Fonseca com nova coleção de inverno da BalenciagaVirginia Fonseca com nova coleção de inverno da Balenciaga - Foto: Reprodução/Instagram (@virginia)

Virginia Fonseca foi uma das convidadas para a apresentação da nova coleção de inverno da Balenciaga, nesta quinta-feira (5), na Paris Fashion Week.

A influencer, que estava em Madri, onde mora o namorado, Vini Júnior, já saiu de seu jatinho na Cidade Luz totalmente preparada com um look todo grifado, com peças em geral da marca espanhola. O valor total investido nas roupas e acessórios, segundo verificação do GLOBO, é de mais de R$ 1,7 milhão.

A jaqueta, com estampa xadrez em tons róseos, custa cerca de R$ 16,3 mil. Segundo a marca, a peça:

“se inspira nos estilos clássicos de camisas xadrez, mas ganha vida por meio do marcante padrão com gradação gráfica e da composição em lã, que recebeu um acabamento feltrado”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Virginia (@virginia)

 

Já os óculos tem valor de R$ 3,6 mil enquanto um compartimento para passaporte sai por R$ 3,2 mil - esta peça, por sinal, é produzida na Itália com couro de bezerro preto e conta com a logomarca da Balenciaga estampada".

Virginia ainda usava botas de aproximadamente R$ 11,9 mil, outra peça produzida com manufatura italiana. Já a bolsa, outro dos itens mais caros, custa R$ 16,5 mil.

Mas nenhum dos itens tem um valor que se compara ao do relógio usado pela influencer, que está avaliado em cerca de R$ 1,7 milhão. Trata-se de uma peça da marca Richard Mille, modelo RM 037. O acessório:

“incorpora a combinação essencial de beleza e elegância com características técnicas e atenção aos detalhes pelas quais Richard Mille é conhecido e que fazem parte integrante das mais exclusivas criações da relojoaria mecânica”, segundo a marca.

