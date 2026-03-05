A- A+

CELEBRIDADES Look de Virginia Fonseca para desfile em Paris custa mais de R$ 1,7 milhão; veja Influencer foi convidada por marca espanhola para apresentação de nova coleção de inverno na PFW

Virginia Fonseca foi uma das convidadas para a apresentação da nova coleção de inverno da Balenciaga, nesta quinta-feira (5), na Paris Fashion Week.

A influencer, que estava em Madri, onde mora o namorado, Vini Júnior, já saiu de seu jatinho na Cidade Luz totalmente preparada com um look todo grifado, com peças em geral da marca espanhola. O valor total investido nas roupas e acessórios, segundo verificação do GLOBO, é de mais de R$ 1,7 milhão.

A jaqueta, com estampa xadrez em tons róseos, custa cerca de R$ 16,3 mil. Segundo a marca, a peça:

“se inspira nos estilos clássicos de camisas xadrez, mas ganha vida por meio do marcante padrão com gradação gráfica e da composição em lã, que recebeu um acabamento feltrado”.

Já os óculos tem valor de R$ 3,6 mil enquanto um compartimento para passaporte sai por R$ 3,2 mil - esta peça, por sinal, é produzida na Itália com couro de bezerro preto e conta com a logomarca da Balenciaga estampada".

Virginia ainda usava botas de aproximadamente R$ 11,9 mil, outra peça produzida com manufatura italiana. Já a bolsa, outro dos itens mais caros, custa R$ 16,5 mil.

Mas nenhum dos itens tem um valor que se compara ao do relógio usado pela influencer, que está avaliado em cerca de R$ 1,7 milhão. Trata-se de uma peça da marca Richard Mille, modelo RM 037. O acessório:

“incorpora a combinação essencial de beleza e elegância com características técnicas e atenção aos detalhes pelas quais Richard Mille é conhecido e que fazem parte integrante das mais exclusivas criações da relojoaria mecânica”, segundo a marca.

Veja também