''Looney Tunes - O Filme: O Dia que a Terra Explodiu'' é uma mirabolante e divertida aventura

A- A+

É difícil imaginar que a franquia Looney Tunes não tenha alcançado ainda todos os feitos do audiovisual em quase 100 anos de história, mas acredite se quiser, é possível. ''O Dia que a Terra Explodiu'', que estreia nesta quinta-feira (24) nos cinemas brasileiros, é o primeiro longa-metragem 100% animado dos icônicos personagens do desenho.

Mirabolantes bizarrices

Os filmes anteriores dos Looney Tunes se tratavam de coletâneas de curtas animados ou eram parcialmente live-action, como o clássico ''Space Jam: O Jogo do Século'' com a aparição da estrela de basquete Michael Jordan. Nesta nova aventura, Gaguinho e Patolino se tornam improváveis heróis ao defender a Terra contra uma bizarra invasão extraterrestre.

Na trama, Gaguinho e Patolino buscam conseguir a quantia de dinheiro necessária para assegurar a casa de infância deixada pelo estrambólico Fazendeiro Jim, responsável pela criação dos protagonistas. Os dois começam a trabalhar numa famosa fábrica de chicletes da cidade, com intuito de arrecadar o montante, mas se deparam com um plano secreto de dominação do planeta.

Os protagonistas unem forças com a cientista Petúnia para combater os inimigos mais improváveis, visto que o consumo do chiclete promove o controle mental e gera extravagantes criaturas. Por meio dessa premissa mirabolante, o filme consegue desfrutar o melhor do gênero de ficção científica, utilizando referências como ''Arquivo X'' e ''Independence Day''.

Animação 2D e surrealismo

''O Dia que a Terra Explodiu'', a nova aventura dos Looney Tunes, também marca a estreia (e o desafio) de Peter Browngardt na direção do seu primeiro longa. O diretor, que é o criador da série ''Looney Tunes Cartoons'' (2019-2024), teve o árduo trabalho de expandir o universo animado da franquia aos 90 minutos tradicionais do cinema.

Se no clássico desenho o espectador se acostumou com assistir sequências animadas de curtas, compilando uma série de aventuras em um episódio somente, aqui, Browngardt optou pela escolha ousada de apostar em uma grande história original, que explora o humor surrealista e o carisma dos icônicos personagens.

O resultado não podia ser diferente, Peter Browngardt conseguiu realizar uma hilária, criativa e surpreendente trama em ''O Dia que a Terra Explodiu''. Para desfrutar das quebras do raciocínio causal, através de situações absurdas e bizarras, a escolha pela animação 2D, que foi totalmente desenhada à mão por Eric Urquhart, é um acerto da produção por oferecer uma linguagem visual mais flexível, inspirado no estilo de animação distinto de Robert Clampett, que ele usou em ''Fábrica de Bebê'' (1946).



(Quase) cancelamento

A cerca de cinco anos para se tornar uma franquia secular, o novo filme dos Looney Tunes flertou com o cancelamento, pois a Warner Bros. Discovery queria usar a obra como dedução fiscal. No entanto, o longa-metragem previsto para ser lançado no serviço de streaming Max manteve o orçamento baixo, o que obrigou a empresa desistir do cancelamento e permitir que ''O Dia que a Terra Explodiu'' fosse vendido a outras distribuidoras.

''O Dia que a Terra Explodiu'' chega nos cinemas brasileiros com a distribuição da Paris Filmes. O filme traz uma mirabolante e divertida aventura, que é inerente ao universo dos clássicos desenhos dos Looney Tunes, mas também manifesta como a franquia é uma fonte abundante de possibilidades.



Confira o trailer:

Veja também