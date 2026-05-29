A- A+

FAMOSOS Lore Improta relata dificuldades em primeira noite em casa com filho: "Sem pregar os olhos" Levi nasceu na última terça-feira, em Salvador, e a família deixou a maternidade na quinta. Além dele, Lore e Santana são pais de Liz, de 4 anos

A primeira noite em casa de Levi, filho caçula de Lore Improta e Léo Santana, não foi exatamente tranquila. Na madrugada desta sexta-feira, 29, a dançarina compartilhou uma foto com o caçula no colo, dizendo que, mesmo pouco depois das 3h da manhã, ainda não tinha conseguido "pregar os olhos".

Apesar da noite em claro, ela destacou esses primeiros momentos dos recém-nascidos em casa são mesmo difíceis e deixou uma mensagem de incentivo para mães de primeira viagem. "Nesse início é assim mesmo, mamães. Não desistam."

Poucas horas depois, Lore compartilhou um novo Stories, já na própria cama, relatando "noite e madrugada intensas", novamente encorajando outras mães. "Quando achar que tá difícil ou que não vai conseguir, lembre-se que seu bebé está nos seus braços da maneira que sonhou. Essa fase passa rápido. Mas sei que não é fácil. Estamos juntas."

Levi nasceu na última terça-feira, em Salvador, e a família deixou a maternidade na quinta. Além dele, Lore e Santana são pais de Liz, de 4 anos. Ambos os filhos comemoram o aniversário no mesmo dia.

Veja também