Lore Improta, em "desabafo" nas redes: "Sabiam que desejar o marido dos outros é pecado?"

"Está ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas deste País. As mulheres, elas me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil". Foi dessa forma que a dançarina Lore Improta, casada com o cantor Léo Santana, começou o seu "pronunciamento oficial" no Instagram, "reclamando" sobre o assédio que o artista baiano sofre das mulheres.



Com a recente "Zona de Perigo"- que alcançou o topo das mais ouvidas na plataforma Spotify (Brasil) - Léo Santana tem abusado do gingado que já lhe é peculiar, ao dançar o hit que, além de tudo, deve ser o mais ouvido, cantado e dançado no Carnaval deste ano.





"Eu até entendo, porque não é todo dia que um homão de dois metros de altura aparece aí, dançando, com esse gingado todo, sem camisa na timeline de vocês", brincou Lore, depois de ter alertado as mulheres de que desejar o marido dos outros é pecado.









O recado foi dado, inclusive, para a funkeira Jojo Todynho, que deu uma "cantada" em Léo Santana, afirmando que o baiano representa uma tentação.



Nos comentários do vídeo publicado em seu feed, Lore recebeu a "solidariedade" de artistas diversos, entre eles Ivete Sangalo, que afirmou "Minha amiga, perdoa, porque é babado". Já a atriz Regina Casé disse que dividiria Léo Santana com ela, "numa boa".



Assista ao desabafo da dançarina:



