Lore Improta grava série sobre bastidores do carnaval: "Muito energético e café"

Lore Improta — bailarina baiana, casada com cantor Léo Santana — lançará uma série documental sobre os bastidores do Carnaval de 2023. Neste ano, ela se dedicou a uma maratona entre Rio de Janeiro e Salvador durante a folia: musa da escola de samba Viradouro, segunda colocada entre as agremiações fluminense, Lore participou do desfile de vários trios elétricos em sua cidade natal.

Um dos trechos da produção, que será disponibilizada na internet, mostra a dançarina e influenciadora digital curtindo o trio Pipoco, comandado por seu marido — nas cenas, ela aparece disfarçada com uma fantasia de caveira, no meio do povo, que a confunde com Ivete Sangalo, outra a adotar a mesma tática para aproveitar a farra nas ruas sem ser reconhecida.

A dançarina diz que viveu a última semana a base de "muito energético e café" para dar conta do excesso de trabalho. Em breve, ela e Léo Santana — responsável pelo hit número 1 do carnaval deste ano — vão se mudar para uma mansão construída "do zero", em Salvador. O projeto assinado pelo arquiteto Filipo Madeira chama atenção pela piscina transparente, com chão de vidro, no teto da sala. Abaixo, veja as fotos.

