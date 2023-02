A- A+

FAMOSOS Lore Improta se emociona ao falar sobre viagem de lua de mel com Léo Santana Musa da Viradouro, dançarina se apresenta hoje no Desfile das Campeãs do carnaval carioca

A dançarica Lore Improta compartilhou uma série de vídeos nos Stories falando sobre sua decisão de viajar em lua de mel dois anos após o casamento com Léo Santana e deixar a filha Liz, de um ano, sob o cuidado de familiares.

Nos vídeos, Lore conta que está chorando há dias por causa da viagem. O casal não pôde viajar à época do casamento em razão da pandemia e da gravidez.

"Estou chorando há sei lá quantos dias por causa deste momento de me despedir de Liz. Meu Deus, que horrível", disse Lore. "Desde que eu e Léo voltamos na pandemia, ficamos juntos, casamos e tivemos Liz, não tivemos um momento de viagem, de lua de mel, de casal só nós dois."

Musa da Viradouro, que se apresenta hoje no Desfile das Campeãs do carnaval carioca, Lore revelou que a decisão foi muito difícil e que conversou muito com sua terapeuta e com a pediatra da filha, que recomendou a viagem, lembrando que Liz possui um família que pode apoiá-la e que ainda está em uma fase em que ainda não dá conta de que os pais estão saindo de casa.

"Conversei bastante porque estava me sentindo culpada por não levar ela. Mas preciso ter momentos com meu marido também", completou.

Léo Santana é dono do maior hit do carnaval 2023. "Zona de perigo" foi reproduzida quase 10 milhões de vezes no Spotify. A canção chegou ao número 11 do Top global da plataforma musical.

