Lorena Comparato interpretará Elize Matsunaga em novo filme; veja primeira imagem

Foi divulgada a primeira imagem de Lorena Comparato como Elize Matsunaga no filme "Uma garota de classe". Descrito como "thriller psicológico com toques de melodrama", o longa será inspirado no crime real que chocou o país em 2012, quando Elize matou e esquartejou o marido, o empresário Marcos Matsunaga, no apartamento do casal.

"Interpretar uma mulher com tantas camadas e uma história cheia de nuances como a da Elize é extremamente complexo para uma artista. Exige muita responsabilidade, pois a gente tá falando de um crime real com consequências reais. Espero que o filme contribua para debates importantes na sociedade", afirmou Lorena Comparato em nota encaminhada pela produção.

O filme conta com direção de Vellas e roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres. Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg completam o elenco principal.

"Uma garota de classe" é uma produção da Netflix para lançamento no streaming. A companhia rlançou em julho de 2021 a série documental "Elize Matsunaga: era uma vez um crime" .

Elize também será personagem da série “Tremembé”, que estreará este ano no Prime Video. Carol Garcia faz o papel. Montes, aliás, já escreveu para a plataforma os longas sobre Suzane von Richthofen estrelados por Carla Diaz.

