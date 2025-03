A- A+

SHOW Los Sebosos Postizos celebram 50 anos de "A Tábua de Esmeralda" com show no Teatro do Parque A banda tocará, na íntegra, as 12 músicas do emblemático álbum, além de outras canções de Jorge Ben Jor

Formada há 26 anos com o intuito de reverenciar a obra do mestre Jorge Ben, a banda Los Sebosos Postizos volta ao Recife, neste sábado (15), para apresentar, no Teatro do Parque, o show em celebração aos 50 anos do álbum “A Tábua de Esmeralda”, um dos mais icônicos discos da Música Popular Brasileira.

No show – que teve ingressos esgotados desde a semana passada –, Los Sebosos – Jorge Du Peixe (voz), Dengue (baixo), Pedro Baby (guitarra), Lello Bezerra (guitarra), Carlos Trilha (teclados) e Vicente Machado (bateria) – tocarão o álbum na íntegra, além de mais algumas canções de outros trabalhos de Jorge Ben.

50 anos de alquimia

“A Tábua de Esmeralda” é considerado por muitos – inclusive por este que vos escreve – o álbum mais notável de Jorge Ben (ainda a anos de passar a assinar Jorge Ben Jor). Figura como o sexto melhor álbum nacional de todos os tempos na lista da revista Rolling Stone.

Lançado em 1974, pela gravadora Philips, com produção de Paulinho Tapajós e arranjos do pianista Osmar Milito, o disco inaugura a fase “alquimista” de Jorge Ben. O álbum reúne filosofia, medievalismo, o balanço inconfundível de Jorge e a exaltação à negritude.

“A Tábua de Esmeralda é um disco conceitual, bem à frente do seu tempo (...) carregado de novidades. Traz um certo afrofuturismo já naquele tempo, com os elementos psicodélicos. (...) Ouvimos muito e ele influenciou, diretamente, não só Chico Science e Nação Zumbi, mas, muitos outros artistas do Brasil e do mundo”, considera o vocalista Jorge Du Peixe.

Quase todas as doze músicas de “A Tábua de Esmeralda” se tornaram populares, mas, para destacar algumas, podemos citar “Os Alquimistas Estão Chegando”, “Zumbi”, “Errare Humanum Est”, “O Namorado da Viúva”, “O Homem da Gravata Florida”, “Cinco Minutos” e “Minha Teimosia, Uma Arma Pra te Conquistar”.

Essas três últimas, inclusive, estão no álbum “Los Sebosos Postizos Interpretam Jorge Ben Jor” (2012).

Origem da Alquimia

“Tábua de Esmeralda” (Tabula Smaragdina, em latim) é justamente o nome do célebre texto atribuído a Hermes Trismegisto que deu origem à Alquimia, e cujas ideias permeiam todo o álbum de Jorge Ben, seja nas entrelinhas ou mais explicitamente.

O interesse do artista pelo tema tem origens diversas e, de certa forma, difusas. Mas, sabe-se que um dos avôs de Ben foi membro da Ordem Rosacruz, movimento que se dedica a estudos místicos e filosóficos, fato revelado pelo próprio em entrevista à revista “Ele Ela”, em 1976.

Sugere-se, ainda, que a leitura de textos de São Tomás de Aquino, no Seminário São José, Rio de Janeiro (RJ), na década de 1950, também foi algo assimilado por Jorge e que deságua em “A Tábua de Esmeralda”.

Cheio de referências a personagens – como os alquimistas Nicolas Flamel e Paracelso – e as premissas filosóficas que sustentam o sistema de conhecimento alquímico, em “A Tábua de Esmeralda”, Jorge Ben foi quem promoveu uma alquimia sonora das mais potentes e originais, onde lançou mão do seu suingue, da musicalidade negra diaspórica, da psicodelia, tudo isso, reinterpretado, hoje, por Los Sebosos Postizos.

SERVIÇO

Los Sebosos Postizos tocam “A Tábua de Esmeralda”

Quando: Sábado (15), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos esgotados

Instagram: @los_sebosos_postizos

