Lote 42 se torna primeira editora latino-americana a vencer prêmio do Museu Gutenberg

A- A+

Nesta segunda-feira (19), a Lote 42 tornou-se a primeira editora latino-americana a vencer o prêmio V.O Stomps, concedido pela cidade de Mainz, na Alemanha, e pelo Museu de Gutenberg a casas independentes que se destacam pela excelência na arte da publicação e da impressão.

Criada em 1978, a honraria será entregue durante a Mainzer Minipressen-Messe (MMPM), feira que reunirá cerca de 200 editoras independentes e artesanais de 10 países entre 30 de maio e 1º de julho. A MMPM foi idealizada nos anos 1960 pelo editor e tipógrafo Victor Otto Stomps, referência histórica na publicação de literatura de vanguarda.



A feira acontece na cidade onde Johannes Gutenberg lançou a impressão tipográfica no século XV, desencadeando a difusão massiva do livro impresso.

O Prêmio V.O Stomps-Preis é dedicado, a cada dois anos, a editoras que perpetuam o espírito inovador de Stomps. “A proposta editorial da Lote 42 reflete um compromisso corajoso e imprescindível com a arte gráfica e a produção de livros independentes”, afirmou o júri. A editora alemã Das Kulturelle Gedächtnis também foi premiada nesta edição.

Conduzida desde 2012 por João Varella e Cecilia Arbolave (que irá à Alemanha receber o prêmio), a Lote 42 se notabilizou por projetos editoriais inovadores, com ênfase em experimentação gráfica. A editora, que soma 55 livros no catálogo, também realiza eventos culturais, como a Feira Miolo(s), na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e mantém as livrarias Banca Tatuí e Livraria Gráfica, além da escola de publicação Sala Tatuí, todas sediadas no bairro paulistano de Santa Cecília.

Ao Globo, Varella disse que o troféu é “um reconhecimento ao trabalho coletivo que desenvolvemos desde 2012, com toda a equipe da BancaTatuí, SalaTatuí e LivrariaGráfica, além é claro das autoras e autores que compõe nosso catálogo”.

“A premiação celebra nossa aposta na experimentação, na qualidade gráfica e na democratização do acesso ao livro, valores que norteiam cada projeto nosso, seja uma publicação, uma feira ou uma oficina. Estamos honrados por levar pela primeira vez um projeto da América Latina a Mainz, berço da imprensa tipográfica, e esperamos que este prêmio inspire outras editoras independentes a explorarem novas linguagens e formatos”, completou o editor.

Veja também