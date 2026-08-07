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STREAMING Loteria ilegal ganha nova dimensão em ''Corrida dos Bichos'' que chega no Prime Video A produção nacional tem três diretores e elenco estrelado com participações de Rodrigo Santoro e Anitta

Mais uma produção nacional chega ao catálogo do Prime Video. A estreia desta sexta-feira (7) é o longa-metragem ''Corrida dos Bichos'', com Rodrigo Santoro, Anitta e Seu Jorge no elenco. Em um futuro distópico baseado no cenário da loteria ilegal no Rio de Janeiro, depois de uma grande catástrofe dividir a cidade, uma nova forma de apostar chama a atenção.

Na trama do filme, o prêmio é disputado por 20 corredores, que utilizam máscaras de bichos, representando um animal do jogo, em uma corrida mortal. O protagonista Mano (Matheus Abreu, ''Um Lobo Entre os Cisnes''), entra na competição para salvar a irmã Dalva (Thainá Duarte, ''Cangaço Novo'') e sobreviver até o final será uma tarefa árdua.

De forma não convencional, ''Corrida dos Bichos'' reúne uma trinca de diretores na produção, entre eles Fernando Meirelles (''Cidade de Deus''), que estava sem dirigir um longa-metragem desde ''Dois Papas'' (2019). Ele, Ernesto Solis (da série ''Perdido'') e Rodrigo Pesavento (da série ''Pico da Neblina'') dirigem em seis mãos um dos maiores orçamentos do cinema nacional, estimado em torno de R$ 25 milhões.

Outros nomes da dramaturgia brasileira reforçam o elenco de ''Corrida dos Bichos'', como Grazi Massafera, Bruno Gagliasso, Isis Valverde e João Guilherme.



Confira o trailer:

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