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EP Louise estreia em carreira solo e transforma as madrugadas em matéria-prima de "Notívaga" Cantora pernambucana lança primeiro EP solo, assume definitivamente a assinatura artística Louise e apresenta um repertório que percorre desejo, ruptura, ansiedade e reencontro

A madrugada ocupa um lugar central em "Notívaga". Não apenas porque batiza o primeiro EP de Louise, mas porque foi nesse horário que boa parte das quatro canções ganhou forma.

Entre noites de insônia, frases anotadas às pressas e um fluxo criativo que só aparecia quando a cidade diminuía o ritmo, a cantora encontrou o ambiente em que sua escrita passou a fazer sentido.

O resultado chega agora em um trabalho que marca sua estreia fonográfica solo e apresenta uma artista decidida a conduzir a própria trajetória.

Pouco afeita a entrevistas, Louise parece ainda estar em busca de quebrar algumas barreiras à frente para conseguir desabrochar efetivamente.

O lançamento de “Notívaga” acompanha um momento de definição pessoal e artística, simbolizado pela decisão de assinar simplesmente Louise.

Depois de anos em que diferentes nomes passaram a identificá-la publicamente – nem sempre por escolha própria –, ela afirma ter encontrado a forma como deseja ser apresentada.

"O nome que eu queria já tava meio que certo. Eu só não tinha certeza se ia vir acompanhado de um sobrenome. Essa agora sou eu por inteiro, destemida e pronta pro meu caminho", diz.

Uma identidade em construção

A decisão de adotar apenas o primeiro nome encerra um processo que caminhou lado a lado com a busca por uma linguagem musical própria.

Segundo Louise, a assinatura artística que assume agora também funciona como uma homenagem ao pai, Chico Science, responsável por escolher seu nome de batismo. Mas a principal mudança aconteceu na música.

Gravado no Estúdio Zelo, no Recife, com produção de Barro e Guilherme Assis, "Notívaga" aproxima R&B, trip-hop, rock, flamenco e drum'n'bass sem se prender a um único gênero.

As referências passam por artistas como Beth Gibbons, Björk, PJ Harvey e Selena Quintanilla, mas aparecem diluídas em um repertório que prefere cruzar linguagens a reproduzir modelos.

Quatro músicas, um percurso

Embora tenham sido compostas em momentos distintos, as quatro faixas acabaram desenhando uma sequência narrativa.

"Desperdício" parte do fim de uma relação; "Casual" desloca o olhar para encontros livres de expectativas; "Insônia" mergulha na ansiedade provocada pela distância; e "Tô Ligada" encerra o disco recuperando autoestima e autonomia.

A própria cantora afirma, em material enviado à imprensa, que só percebeu esse percurso quando o EP já estava concluído.

A noite, nesse contexto, deixa de ser apenas cenário. Ela organiza o clima das composições e também orienta a estética visual do projeto, cuja capa mostra Louise atravessando pontes do Recife durante a escuridão.

Depois da herança

Filha de Chico Science, Louise cresceu cercada pela produção artística recifense e iniciou ainda criança sua relação com o teatro.

Mais tarde, integrou projetos como Afrobombas, Coisinha e Manguefonia, além de participar da faixa "Dorival", da Academia da Berlinda.

Essas experiências antecedem um trabalho em que, pela primeira vez, todas as decisões partem dela.

"Pela primeira vez faço algo que é só meu e fala só de mim. Existem expectativas, mas elas dizem mais respeito à figura do meu pai do que a mim. Eu amo cantar. É a minha diversão levada a sério."

Primeiro passo

Louise não trata "Notívaga" como uma obra definitiva. Para ela, o EP apresenta sua personalidade musical e abre caminho para os próximos movimentos da carreira.

O plano é levar as novas canções aos palcos e, em outro momento, desenvolver um álbum pensado a partir de um conceito diferente.

"Esse EP é uma introdução da minha personalidade musical e pretendo, sim, levar ao palco. O álbum vai ficar para um outro momento, com outro conceito", adianta.



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