SINGLE Louise anuncia nova fase com o single "Insônia", em que trafega pelo R&B e trip hop A canção foi composta por Louise em parceria com o cantor e compositor Barro e antecipa seu EP, "Notívaga"

A pernambucana Louise dá o pontapé em uma nova etapa de sua carreira com o lançamento de “Insônia”, single que chegou às plataformas digitais nesta terça (11).

Em clima noturno e confessional, a canção, que trafega pelo R&B e trip-hop, antecipa o EP “Notívaga”, que está previsto para 2026.

“Esse é o começo de algo totalmente novo na minha carreira. É o ponto de partida de uma trajetória que pretendo construir com uma base forte e sólida”, afirma a artista.

“Insônia” foi composta em parceria com o cantor e produtor Barro, a partir de uma sessão em estúdio. A inspiração veio da imagem do rio e do mar separados por quebra-mares, mas que se encontram no horizonte, como no Marco Zero do Recife.

Na letra, Lousie retrata a angústia de um amor obsessivo e a insônia de quem não consegue dormir pensando em outra pessoa. “A personagem dessa música está numa fase meio obsessiva, a ponto de não conseguir dormir. Não tem mensagem, tem um cenário e um sentimento”, explica.

Nova fase

Filha de Chico Science, Louise cresceu em meio à efervescência cultural da cidade. Começou no teatro, aos 10 anos. Ainda jovem, cantava na banda de forró da mãe e do padrasto. Após quase uma década, integrou projetos como Afrobombas (de Jorge Du Peixe), Coisinha (de China e Mombojó) e Manguefonia. Além disso, é de Louise a voz feminina na música “Dorival”, da Academia da Berlinda.

Com “Insônia”, Louise assume a linha de frente de sua própria história. A artista conta que traz na bagagem uma sonoridade influenciada por nomes como Erykah Badu, Portishead, Björk, PJ Harvey, Tricky e Selena, que inspiram o clima anos 1990 presente no futuro EP.

“Finalmente sinto que posso ser eu mesma sem medo. Não tô preocupada em agradar quem tava acostumado a me ver em projetos de outras pessoas. Pela primeira vez, tô feliz e satisfeita com o que vou apresentar”, diz.

Gravada no Estúdio Zelo, no Recife, a faixa tem produção de Barro e Guilherme Assis, mixagem e masterização de Guigo Berger, e sai pelo selo Zelo, com distribuição da Altafonte.

A capa é assinada pela própria artista, sobre foto de João Alencar.

*Com informações da assessoria

