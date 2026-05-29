'Lounge Pé de Serra': Alto do Moura terá 2ª edição do espaço entre os dias 6 e 27 de junho
Camarote vai oferecer vista para o palco principal, praça de alimentação e decoração junina
O forrobodó no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste pernambucano, conhecido pela tradição do 'tengo-lengo-tengo' levado pela sanfona, triângulo e zabumba, vai ter por mais um ano o espaço 'Lounge Pé de Serra entre os dias 6 e 27 de junho.
Com vista para o palco principal, o camarote vai contar também com decoração que remete aos festejos juninos.
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Praça de alimentação, banheiros e shows internos nos intervalos das apresentações, também integram a estrutura do espaço.
Os ingressos para acesso ao espaço custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos no site Evenyx.
Programação do Alto do Moura
Com Santanna, O Cantador, Geraldinho Lins e Petrúcio Amorim entre as atrações, o forró no Alto do Moura inicia a partir do próximo dia 6 de junho.
Confira:
Sábado, 6 de junho
Didi Caruaru
Arreio de Ouro
Targino Gondim
Walkiria Santos
Domingo, 7 de junho
Toca do Vale
Geraldinho Lins
Eliane
Sábado, 13 de junho
Gatinha Manhosa
Waldonys
Edy e Nathan
Domingo, 14 de junho
Santanna, O Cantador
Fernandinha
Juarez
Sábado, 20 de junho
Petrúcio Amorim
Noda de Cajú
Garota Safada
Domingo, 21 de junho
Matheus Vinni
Forró da Brucelose
Novinho da Paraíba
Terça-feira, 23 de junho
Israel Filho
Assisão
Vilões do Forró
Quarta-feira, 24 de junho
Renato Pires
Thulio Milionário
Cavalo de Pau
Sábado, 27 de junho
Douglas Leon
Baby Som
SERVIÇO
Lounge Pé de Serra, no Alto do Moura (Caruaru)
Quando: entre os dias 6 e 27 de junho
Ingressos a partir de R$ 70 no site Evenyx
Informações: @loungepedeserra