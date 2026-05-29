Sex, 29 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO JOÃO 2026

'Lounge Pé de Serra': Alto do Moura terá 2ª edição do espaço entre os dias 6 e 27 de junho

Camarote vai oferecer vista para o palco principal, praça de alimentação e decoração junina

Reportar Erro
Lounge Pé de Serra fará 2ª edição no Alto do Moura, em CaruaruLounge Pé de Serra fará 2ª edição no Alto do Moura, em Caruaru - Foto: Lounge Pé de Serra/Divulgação

O forrobodó no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste pernambucano, conhecido pela tradição do 'tengo-lengo-tengo' levado pela sanfona, triângulo e zabumba, vai ter por mais um ano o espaço 'Lounge Pé de Serra entre os dias 6 e 27 de junho.

Com vista para o palco principal, o camarote vai contar também com decoração que remete aos festejos juninos.
 

Leia também

• André Rio celebra o forró nordestino em álbum autoral lançado nas plataformas digitais

• Trem do Forró terá transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo



Praça de alimentação, banheiros e shows internos nos intervalos das apresentações, também integram a estrutura do espaço. 

Os ingressos para acesso ao espaço custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos no site Evenyx.

Programação do Alto do Moura
Com Santanna, O Cantador, Geraldinho Lins e Petrúcio Amorim entre as atrações, o forró no Alto do Moura inicia a partir do próximo dia 6 de junho.

Confira:

Sábado, 6 de junho
Didi Caruaru
Arreio de Ouro
Targino Gondim
Walkiria Santos

Domingo, 7 de junho
Toca do Vale
Geraldinho Lins
Eliane

Sábado, 13 de junho
Gatinha Manhosa
Waldonys
Edy e Nathan

Domingo, 14 de junho
Santanna, O Cantador
Fernandinha
Juarez

Sábado, 20 de junho
Petrúcio Amorim
Noda de Cajú
Garota Safada

Domingo, 21 de junho
Matheus Vinni
Forró da Brucelose
Novinho da Paraíba

Terça-feira, 23 de junho
Israel Filho
Assisão
Vilões do Forró

Quarta-feira, 24 de junho
Renato Pires
Thulio Milionário
Cavalo de Pau

Sábado, 27 de junho
Douglas Leon
Baby Som

SERVIÇO
Lounge Pé de Serra, no Alto do Moura (Caruaru)
Quando: entre os dias 6 e 27 de junho
Ingressos a partir de R$ 70 no site Evenyx
Informações: @loungepedeserra

Reportar Erro

Veja também

Newsletter