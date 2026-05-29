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SÃO JOÃO 2026 'Lounge Pé de Serra': Alto do Moura terá 2ª edição do espaço entre os dias 6 e 27 de junho Camarote vai oferecer vista para o palco principal, praça de alimentação e decoração junina

O forrobodó no Alto do Moura, em Caruaru, Agreste pernambucano, conhecido pela tradição do 'tengo-lengo-tengo' levado pela sanfona, triângulo e zabumba, vai ter por mais um ano o espaço 'Lounge Pé de Serra entre os dias 6 e 27 de junho.



Com vista para o palco principal, o camarote vai contar também com decoração que remete aos festejos juninos.







Praça de alimentação, banheiros e shows internos nos intervalos das apresentações, também integram a estrutura do espaço.



Os ingressos para acesso ao espaço custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos no site Evenyx.



Programação do Alto do Moura

Com Santanna, O Cantador, Geraldinho Lins e Petrúcio Amorim entre as atrações, o forró no Alto do Moura inicia a partir do próximo dia 6 de junho.



Confira:



Sábado, 6 de junho

Didi Caruaru

Arreio de Ouro

Targino Gondim

Walkiria Santos

Domingo, 7 de junho

Toca do Vale

Geraldinho Lins

Eliane

Sábado, 13 de junho

Gatinha Manhosa

Waldonys

Edy e Nathan

Domingo, 14 de junho

Santanna, O Cantador

Fernandinha

Juarez

Sábado, 20 de junho

Petrúcio Amorim

Noda de Cajú

Garota Safada

Domingo, 21 de junho

Matheus Vinni

Forró da Brucelose

Novinho da Paraíba

Terça-feira, 23 de junho

Israel Filho

Assisão

Vilões do Forró

Quarta-feira, 24 de junho

Renato Pires

Thulio Milionário

Cavalo de Pau

Sábado, 27 de junho

Douglas Leon

Baby Som

SERVIÇO

Lounge Pé de Serra, no Alto do Moura (Caruaru)

Quando: entre os dias 6 e 27 de junho

Ingressos a partir de R$ 70 no site Evenyx

Informações: @loungepedeserra

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