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MÚSICA Lourenço Rebetez mistura percussão afro-brasileira e jazz em novo single "Sim e Não (Yes and No)" antecipa o álbum "Língua Geral", que chega em novembro e reúne músicos de diferentes cenas internacionais em torno de novas possibilidades rítmicas

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O encontro entre matrizes musicais distintas conduz a nova fase do compositor, guitarrista e produtor Lourenço Rebetez. Em “Sim e Não (Yes and No)”, segundo single de seu próximo disco, “Língua Geral”, o artista aproxima a percussão afro-brasileira de experimentações do jazz contemporâneo e da música eletrônica.

A faixa, disponível nas plataformas digitais, sucede “Maestro”, primeira prévia do álbum, previsto para 4 de novembro.

A gravação coloca em diálogo a bateria do norte-americano Kassa Overall, conhecido tanto por sua atuação como instrumentista quanto pela produção musical, e os sintetizadores do tecladista japonês BigYuki, radicado em Nova York.

A eles se somam Kainan do Jêje e Ícaro Sá, responsáveis por uma variedade de instrumentos percussivos, entre agogôs, caxixis, timbaus, djembê e surdos virados.

O resultado escapa de uma estrutura rítmica convencional. A bateria estabelece uma pulsação regular, enquanto as percussões acrescentam camadas e deslocamentos que alteram a sensação de andamento.

Aos poucos, o arranjo ganha contornos de uma marcha instrumental arrastada, conduzida pelo piano de Henrique Gomide e por sintetizadores em expansão.

Mudanças bruscas de velocidade encerram a composição e ajudam a traduzir a proposta sonora do novo trabalho.

Ritmos em fricção

Na pesquisa de Rebetez, a combinação entre linguagens não se limita à soma de referências. O compositor investiga o que acontece quando tradições percussivas afro-brasileiras encontram as construções fragmentadas de produtores associados ao hip-hop, como J Dilla e Madlib.

O interesse está nos contrastes entre essas abordagens e nas maneiras como elas podem alterar a percepção do tempo e da pulsação.

A participação de Kassa Overall surgiu a partir de um encontro em Nova York, articulado por Arto Lindsay, responsável pela produção de “Língua Geral”.

A afinidade entre os músicos também passa pela maneira de pensar a composição a partir da edição e da seleção de material gravado.

"Temos em comum essa perspectiva de produtor na hora de compor. Ele escuta 100 takes e encontra uma coisa que vira um loop. Foi ótimo trabalhar com ele", conta Rebetez.

Dez anos depois

“Língua Geral” marca o retorno de Rebetez ao formato de álbum após uma década sem lançar um novo disco de estúdio.

O trabalho sucede “O Corpo de Dentro”, lançado em 2014 e bem recebido pela crítica, e inaugura uma nova etapa na trajetória do músico.

O lançamento internacional é resultado de uma parceria entre os selos RISCO, Jazzybelle Records, do Reino Unido, e Think! Records, do Japão, com distribuição voltada também aos mercados europeu e asiático.

Entre os convidados do repertório estão o tecladista Jason Lindner e o Grupo Ofá. As fotografias de divulgação são assinadas por Gleeson Paulino.

Com a combinação de instrumentação acústica, recursos eletrônicos e diferentes concepções de groove, o novo single apresenta um dos eixos centrais do álbum: explorar o que surge quando repertórios musicais de origens diversas se encontram, se tensionam e transformam uns aos outros.

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