Lourival Holanda lança 'Um homem livre: Montaigne' nesta segunda (15); confira detalhes

"Ler Montaigne é como sentar para iniciar uma boa conversa". Esta é a percepção do escritor Lourival Holanda, que acaba de publicar seu mais novo livro ‘Um homem livre: Montaigne’, baseado nos ensaios do pensador francês Michel Montaigne, que foi um filósofo renascentista e um dos precursores do estilo literário ensaístico. A obra será lançada no Recife, nesta segunda-feira (15) na Academia Pernambucana de Letras.

Mas como alguém que viveu no século XVI poderia ter tanto a oferecer às gerações atuais? Lourival Holanda, que atualmente preside a Academia Pernambucana de Letras (APL), defende que um dos principais objetivos do livro é oferecer a essa geração um ponto de referência. Entre as temáticas abordadas estão a liberdade e a permanente necessidade do espírito crítico.

Com uma obra bastante influenciada pela cultura francesa, o escritor Lourival Holanda não esconde a admiração pelo pensador que dá nome ao livro.

“Montaigne foi companheiro nos dias difíceis de isolamento social, durante a pandemia. Era o modo de estar em contato com o mundo. Esse encontro resultou no livro que tem muito a oferecer às gerações mais jovens. Montaigne é um conversador e o livro nada mais é do que uma conversa. Escrevi pensando em meus próprios alunos universitários”, compartilha.

“Na minha juventude, a cultura francesa ainda era muito marcante. Conheci Montaigne ainda nos tempos de escola e, desde então, iniciou-se minha admiração pela sua obra e seu pensamento. Seguramente, as características que mais chamam a minha atenção são a sua atualidade, a sua liberdade e a sua acolhida à diversidade e às diferenças. Algo tão necessário nos dias atuais”, explica o escritor e também professor titular de Letras, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Lançamento do livro ‘Um homem livre: Montaigne’, de Lourival Holanda

Quando: Segunda-feira (15), às 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças

Vendas on-line no site R$50,00

