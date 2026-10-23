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França

Louvre e outros museus de Paris fecham no sábado (24) por temor de novos confrontos

Em comunicado, o ministério da Cultura da França afirmou que pediu às instituições sob sua responsabilidade que adotem as medidas necessárias para garantir a segurança dos visitantes e funcionários além de proteger as obras de arte

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Visitantes aguardam do lado de fora de uma área isolada enquanto manifestantes, incluindo estudantes da École du Louvre, bloqueiam a entrada do Museu do Louvre para expressar seu "apoio" ao movimento estudantil do ensino médioVisitantes aguardam do lado de fora de uma área isolada enquanto manifestantes, incluindo estudantes da École du Louvre, bloqueiam a entrada do Museu do Louvre para expressar seu "apoio" ao movimento estudantil do ensino médio - Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

O Museu do Louvre e outras instituições culturais de Paris ficarão fechados no sábado, 24, por receio de novos episódios de violência durante protestos previstos para a capital francesa. Segundo o Ministério da Cultura da França, os museus d'Orsay e Picasso também suspenderão as atividades.

Em comunicado, o ministério afirmou que pediu às instituições sob sua responsabilidade que adotem as medidas necessárias para garantir a segurança dos visitantes e funcionários além de proteger as obras de arte.

No último sábado (17), manifestações terminaram em cenas de violência, com incêndios, vitrines destruídas, saques a lojas e confrontos entre manifestantes e policiais.

A expectativa é que o protesto previsto para o sábado, 24, reúna um número maior de pessoas.

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Art Basel Paris

A tensão também levou ao cancelamento da programação de fim de semana da Art Basel Paris, uma das mais prestigiadas feiras de arte contemporânea do mundo.

O evento, realizado no Grand Palais, reúne 211 galerias internacionais e abriu as portas ao público nesta sexta-feira, 23, após dois dias de visitas restritas a convidados.

Os organizadores anunciaram na quinta-feira, 22, que a feira não funcionaria durante o fim de semana diante do risco de distúrbios.

Em comunicado, afirmaram que a decisão foi tomada para preservar a segurança de todos os envolvidos e que os compradores de ingressos para sábado e domingo seriam contatados.

O cancelamento ocorreu no mesmo dia em que uma manifestação em Paris terminou pacificamente. Ainda assim, a possibilidade de novos confrontos levou os organizadores a manter a suspensão das atividades. /AP

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