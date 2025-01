Louvre e Versalhes mantiveram fluxo de visitantes em 2024 apesar dos Jogos Olímpicos

A- A+

O museu do Louvre manteve a frequência quase sem alterações em 2024, com 8,7 milhões de visitantes, apesar de uma redução durante o verão devido à celebração dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, segundo números divulgados nesta segunda-feira (6) pela instituição.

O maior museu do mundo "mantém (...) sua frequência no nível de 2023", com 8,7 milhões de visitantes (8,9 milhões em 2023), "no contexto muito particular dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024", disse o Louvre em nota à AFP.

Nos meses de julho e agosto, que coincidiram parcialmente com os Jogos de Paris, o museu recebeu 1,3 milhão de visitantes, o que representa uma redução de 14% em relação ao mesmo período de 2023. O Louvre teve de fechar suas portas nos dias 25 e 26 de julho, coincidindo com a cerimônia de abertura dos Jogos.

No entanto, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos "deram ao Louvre visibilidade mundial", sobretudo ao ar livre, "devido à instalação da chama olímpica nas Tulherias, que teve grande sucesso popular", afirmou o museu, que destacou também "bons resultados ao longo do ano".

Em 2024, o Louvre recebeu 77% de visitantes estrangeiros, sendo 13% americanos e muitos europeus (5% da Itália, Reino Unido e Alemanha, 4% de Espanha). "Os visitantes chineses (6% em comparação com 2,4% anteriormente) começam a retornar visivelmente", destacou o museu.

Vale mencionar que 28% dos visitantes usufruíram de entrada gratuita no museu, que aumentou suas tarifas há apenas um ano (22 euros, 139 reais na cotação atual).

O Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, enfrentou uma "queda temporária" de visitantes durante o período olímpico, mas no final do ano registrou "números ligeiramente superiores aos de 2023 e um aumento de 2% em relação a 2019" antes da pandemia de covid-19. No total recebeu 8,4 milhões de visitantes (+5%).

Outros museus populares entre os turistas, como o Orsay e o Orangerie, receberam 4,9 milhões de visitantes em 2024, contra 5,07 milhões no ano anterior, segundo uma nota do estabelecimento estatal.

O fluxo mundial "reduziu apenas 3% em relação a 2023, um ano recorde de visitas. Foi um aumento de mais de 15% em comparação com 2022", acrescenta o comunicado.

"A visitação durante o verão diminuiu durante os Jogos (-26% no Orsay em relação a 2023, -22% no Orangerie)", destacou a instituição, indicando, no entanto, que "o público que recebeu (... ) durante este período era mais jovem do que o normal".

