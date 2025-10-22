A- A+

LOVE NORONHA Love Noronha desembarca em Fernando de Noronha de 23 a 27 de outubro; confira programação Festival celebra a diversidade na ilha mais desejada do Brasil

Começa nesta quinta (23), e segue até 27 de outubro, a 13ª edição do festival Love Noronha, cuja programação é voltada ao turismo LGBT+, música, gastronomia e sustentabilidade.

As festas, cinco ao todo, serão distribuídas em alguns dos principais espaços da ilha de Fernando de Noronha, como Mirante do Boldró, Forte dos Remédios, píer da Praia de Santo Antônio e Bar do Meio. Todos com vista privilegiada da ilha.

Do line-up confirmadíssimo Las Bibas from Vizcaya, atração mais aguardada, DJs Thales Sabino, Emílio Vega, Rosane Amaral, Macaixera, Debby, Edy e Andy dos Planetas, além da performance das drag queens Polly Pocket e Charlotte.





Las Bibas from Vizcaya é atração confirmada. Foto: Divulgação

Os ingressos estão disponíveis nos formatos Love Pass, que dá acesso a todas as festas noturnas (exceto à festa flutuante), e Love Pass Premium (esgotado), que inclui entrada em todas as atividades do evento. O público também recebe um kit e descontos em estabelecimentos parceiros na ilha.



Gastronomia

A organização do Love Noronha também contempla um roteiro gastrô, fazendo parcerias com restaurantes locais, que oferecem descontos para quem apresentar a pulseira do evento ou cortesias sob demanda.

Desta edição participam espaços como Bulls Hamburgueria, Forno Noronha, Restaurante Varanda, TiaTê, Benedita Cozinha Afetiva, Maré, Gelato Paradiso, Sushi Beni, além do Festival Gastronômico de Zé Maria.



Al mare

As atividades aquáticas são os pricinpais atrativos da ilha e não ficam de fora do roteiro da Love Noronha. Em parceria com a agência Atalaia, será possível fazer trilhas, canoa havaiana, tour pela ilha, entre outras atividades do portfólio da operadora de turismo.

"É uma felicidade muito grande realizar o festival desde 2012 e acompanhar seu crescimento com o apoio de empreendedores locais, moradores e do trade turístico de Noronha. Esse envolvimento da comunidade é essencial", afirma Maria do Céu, mentora e produtora do Love Noronha.

Programação do Love Noronha 2025:

Quinta-feira (23/10)

22h às 4h – Hot Love – Welcome Party, Mirante do Forte

Sexta-feira (24/10)

17h às 0h – MayFair Sunset Love Noronha, no Mirante do Boldró

Sábado (25/10)

13h às 18h – Festa Flutuante, no píer da Praia de Santo Antônio (open bar)

22h às 5h – Love Paradise, no Palco principal do Forte (open bar das 22h às 0h)

Domingo (26/10)

17h às 23h – Love Sunset, no Bar do Meio

SERVIÇO

13ª Love Noronha

Quando: 23 a 27 de outubro

Onde: Ilha de Fernando de Noronha - Pernambuco

Informações:@lovenoronha

*Com informações da assessoria de imrpensa

