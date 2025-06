A- A+

Streaming Série de "Harry Potter" revela Lox Pratt como novo Draco Malfoy e outras escalações; confira Entre os novos atores, estão Johnny Flynn no papel de Lucio Malfoy, além de Bel Powley e Daniel Rigby como Petúnia e Válter Dursley

Após o anúncio do seu trio de protagonistas, a série de “Harry Potter” teve novos nomes do elenco revelados. Entre as escalações, Lox Pratt foi escolhido para viver Draco Malfoy, um dos principais antagonistas da história.

Johnny Flynn viverá Lucio Malfoy, pai do estudante da casa Sonserina. Bel Powley e Daniel Rigby serão Petúnia e Válter Dursley, os tios “trouxas” de Harry.

Veja os novos atores escalados:

Lox Pratt - Draco Malfoy

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Johnny Flynn - Lucio Malfoy

Leo Early - Simas Finnigan

Alessia Leoni - Parvati Patil

Sienna Moosah - Lilá Brown

Bertie Carvel - Cornélio Fudge

Bel Powley - Petúnia Dursley

Daniel Rigby - Válter Dursley

Quem está confirmado na série de Harry Potter

No dia 27 de maio, foram revelados os atores escolhidos para os protagonistas da série. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout interpretarão Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, respectivamente.



Antes do trio principal, no entanto, foram confirmados outros nomes. O elenco já conta com atores para os seguintes personagens: Alvo Dumbledore (John Lithgow), Minerva McGonagall (Janet McTeer), Severo Snape (Paapa Essiedu), Rúbeo Hagrid (Nick Frost), Luke Thallon (Professor Quirrell) e Argus Filch (Paul Whitehouse).

A HBO descreve a série como uma “adaptação fiel” da saga de livros de J.K. Rowling. “Explorando todos os cantos do mundo bruxo, cada temporada levará 'Harry Potter' e suas incríveis aventuras para públicos novos e antigos”, afirma a sinopse.

Veja também