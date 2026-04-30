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EXPOSIÇÃO Artista visual pernambucano inaugura exposição individual em Nova York Com 27 obras, Lu Ferreira leva a mostra "Estranhas Luzes no Bosque" para a galeria Tara Downs

O artista visual pernambucano Lu Ferreira inaugura, nesta sexta-feira (1º), a exposição individual “Estranhas Luzes no Bosque” na galeria Tara Downs, no distrito da Broadway, em Nova York. As 27 obras ficarão em exibição até o dia 6 de junho.

Nascido no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Lu Ferreira desenvolve um trabalho que parte da abstração, memórias fotográficas, distorções e pesquisa estética. Com curadoria da pesquisadora Elizabeth Bandeira, a exposição tem como uma das primeiras inspirações o livro homônimo de Stela Carr, que marcou a infância do artista.



A obra literária usada como referência dialoga com a produção artística de abstração e mistério que Lu desenvolve. Ele converge com um sincretismo barroco religioso negro, envolvido por um estudo de cores, absorvido pelo artista duarante sua passagem por Assaré, no Sertão cearense do Cariri, e na cidade de Olinda, onde reside.

“Meu trabalho não responde questões, ele problematiza. O trabalho com o material convencional problematiza o ato e a consequência da ação, consequência essa que não existe no pincel”, afirma o pernambucano.

"Estranhas Luzes no Bosque" marca a segunda exposição individual do artista na cidade dos Estados Unidos, sucedendo "Tropical Nada", que esteve em cartaz em julho de 2025. Entretanto, assim como na primeira exposição, Lu Ferreira não estará presente na galeria por ter tido seu visto novamente negado.

“Queria poder estar lá, responder e não responder questões, convidar para conhecer a Muribeca, o Brasil. Mas espiritualmente está tudo lá, é tudo muito potente”, conclui Ferreira.

Serviço

Exposição “Estranhas Luzes no Bosque”, de Lu Ferreira (curadoria de Elizabeth Bandeira)

Quando: Desta sexta-feira (1º) até 6 de junho

Onde: Galeria Tara Downs - 424 Broadway Floor 3, New York, NY 10013, Estados Unidos

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